Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, conduce, de fapt, și USR, iar criza politică e din vina lui, deoarece se agață de funcția de la Guvern și blochează găsirea unei soluții.
„Cine nu vrea să găsească şi se agaţă de funcţii e un singur om, care ţine captiv USR-ul. Efectiv, e captiv USR-ul! Chiar întrebam nişte reprezentanţi de la USR dacă ei realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz, e Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru Adevărul.
El a afirmat apoi că se prelungește criza politică din vina lui Bolojan, care blochează găsirea unei soluții.
„Sunt oameni și în USR, și în PNL, începând cu Bolojan, care în lipsa unor soluții… Dacă nu e nimic de propus, e simplu să faci un singur lucru pentru electoratul lor: să înjuri PSD-ul! E un mesaj puternic și nu dai greș. Dar asta nu îți dă de mâncare. Românii nu au o inflație mai mică dacă Bolojan înjură PSD-ul de dimineața până seara”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.