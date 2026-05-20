Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, conduce, de fapt, și USR, iar criza politică e din vina lui, deoarece se agață de funcția de la Guvern și blochează găsirea unei soluții.

Grindeanu: USR e captiv lui Bolojan

„Cine nu vrea să găsească şi se agaţă de funcţii e un singur om, care ţine captiv USR-ul. Efectiv, e captiv USR-ul! Chiar întrebam nişte reprezentanţi de la USR dacă ei realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz, e Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu, pentru Adevărul.

El a afirmat apoi că se prelungește criza politică din vina lui Bolojan, care blochează găsirea unei soluții.

Grindeanu: Ei înjură PSD pentru că n-au soluții

„Sunt oameni și în USR, și în PNL, începând cu Bolojan, care în lipsa unor soluții… Dacă nu e nimic de propus, e simplu să faci un singur lucru pentru electoratul lor: ! E un mesaj puternic și nu dai greș. Dar asta nu îți dă de mâncare. Românii nu au o mai mică dacă Bolojan înjură PSD-ul de dimineața până seara”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.