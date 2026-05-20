Uniunea Europeană spune că riscul de infectare cu Ebola în Europa rămâne foarte scăzut, chiar și pentru persoanele care călătoresc în regiunile afectate din Africa.

Comisia Europeană anunță că monitorizează atent evoluția focarului, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspecte.

Europa monitorizează focarul de Ebola, dar nu anunță restricții

Comisia Europeană încearcă să transmită un mesaj de calm după îngrijorările provocate de focarul de Ebola din Africa. Eva Hrncirova, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat la Bruxelles că, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul pentru populația din Uniunea Europeană este în continuare foarte scăzut.

„În acest moment, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul de infectare aici, în Uniunea Europeană, este foarte scăzut, chiar și pentru persoanele care călătoresc în regiune”, a declarat Eva Hrncirova, potrivit , care citează AFP.

Oficialul european a precizat că nu există, în prezent, indicii potrivit cărora oamenii din Europa ar trebui să ia măsuri suplimentare față de recomandările obișnuite de sănătate publică.

Cooperare cu OMS și evaluări la nivel european

Chiar dacă riscul este considerat redus, spune că urmărește atent situația. Comisia Europeană subliniază că bolile infecțioase nu se opresc la frontiere, motiv pentru care coordonarea cu , cu statele membre și cu partenerii internaționali rămâne esențială.

„Știm că bolile nu se opresc la granițe, iar acesta este și cazul Ebola. De aceea credem că această coordonare și cooperare cu OMS, cu alte țări și parteneri este absolut esențială”, a spus Eva Hrncirova, conform Agerpres.

Comitetul pentru securitate sanitară al Uniunii Europene s-a reunit miercuri pentru a evalua evoluția focarului și pentru a discuta dacă sunt necesare măsuri suplimentare în Europa. Până acum, mesajul instituțiilor europene rămâne unul de supraveghere, nu de alarmă.

OMS confirmă cazuri în Congo și Uganda

Potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății, până la 20 mai erau raportate aproape 600 de cazuri suspecte, inclusiv 139 de decese suspecte. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că 33 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democratică Congo.

OMS a fost informată și despre două cazuri de Ebola depistate la persoane care au călătorit din Republica Democratică Congo în Kampala, capitala Ugandei. Aceste date explică de ce autoritățile internaționale urmăresc focarul cu atenție, chiar dacă riscul pentru Uniunea Europeană este evaluat, deocamdată, ca fiind foarte redus.

Mesajul Comisiei Europene arată că Europa nu vede în acest moment un pericol direct pentru populație, dar nici nu tratează focarul cu superficialitate. Creșterea cazurilor suspecte în Africa și apariția unor infectări la călători obligă autoritățile sanitare să rămână în alertă, fără a transmite panică publică.