B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”

UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”

Răzvan Adrian
20 mai 2026, 16:23
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Europa monitorizează focarul de Ebola, dar nu anunță restricții
  2. Cooperare cu OMS și evaluări la nivel european
  3. OMS confirmă cazuri în Congo și Uganda

Uniunea Europeană spune că riscul de infectare cu Ebola în Europa rămâne foarte scăzut, chiar și pentru persoanele care călătoresc în regiunile afectate din Africa.

Comisia Europeană anunță că monitorizează atent evoluția focarului, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese suspecte.

Europa monitorizează focarul de Ebola, dar nu anunță restricții

Comisia Europeană încearcă să transmită un mesaj de calm după îngrijorările provocate de focarul de Ebola din Africa. Eva Hrncirova, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat la Bruxelles că, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul pentru populația din Uniunea Europeană este în continuare foarte scăzut.

„În acest moment, potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, riscul de infectare aici, în Uniunea Europeană, este foarte scăzut, chiar și pentru persoanele care călătoresc în regiune”, a declarat Eva Hrncirova, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Oficialul european a precizat că nu există, în prezent, indicii potrivit cărora oamenii din Europa ar trebui să ia măsuri suplimentare față de recomandările obișnuite de sănătate publică.

Cooperare cu OMS și evaluări la nivel european

Chiar dacă riscul este considerat redus, Bruxellesul spune că urmărește atent situația. Comisia Europeană subliniază că bolile infecțioase nu se opresc la frontiere, motiv pentru care coordonarea cu Organizația Mondială a Sănătății, cu statele membre și cu partenerii internaționali rămâne esențială.

Riscul de Ebola în Europa este descris ca fiind foarte scăzut, iar acest risc de Ebola în Europa este analizat în continuare de autoritățile sanitare europene, pe fondul creșterii numărului de cazuri suspecte în Africa.

„Știm că bolile nu se opresc la granițe, iar acesta este și cazul Ebola. De aceea credem că această coordonare și cooperare cu OMS, cu alte țări și parteneri este absolut esențială”, a spus Eva Hrncirova, conform Agerpres.

Comitetul pentru securitate sanitară al Uniunii Europene s-a reunit miercuri pentru a evalua evoluția focarului și pentru a discuta dacă sunt necesare măsuri suplimentare în Europa. Până acum, mesajul instituțiilor europene rămâne unul de supraveghere, nu de alarmă.

OMS confirmă cazuri în Congo și Uganda

Potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății, până la 20 mai erau raportate aproape 600 de cazuri suspecte, inclusiv 139 de decese suspecte. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat că 33 de cazuri de Ebola au fost confirmate în Republica Democratică Congo.

OMS a fost informată și despre două cazuri de Ebola depistate la persoane care au călătorit din Republica Democratică Congo în Kampala, capitala Ugandei. Aceste date explică de ce autoritățile internaționale urmăresc focarul cu atenție, chiar dacă riscul pentru Uniunea Europeană este evaluat, deocamdată, ca fiind foarte redus.

Mesajul Comisiei Europene arată că Europa nu vede în acest moment un pericol direct pentru populație, dar nici nu tratează focarul cu superficialitate. Creșterea cazurilor suspecte în Africa și apariția unor infectări la călători obligă autoritățile sanitare să rămână în alertă, fără a transmite panică publică.

Tags:
Citește și...
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Externe
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Merkel, trimisă să-l mai ajute o dată pe Putin? Europenii se gândesc să apeleze la ea pentru eventuale negocieri cu dictatorul rus
Externe
Merkel, trimisă să-l mai ajute o dată pe Putin? Europenii se gândesc să apeleze la ea pentru eventuale negocieri cu dictatorul rus
Polonia și Ungaria reiau colaborarea. Cele două state își vor susține reciproc interesele în fața Uniunii Europene
Externe
Polonia și Ungaria reiau colaborarea. Cele două state își vor susține reciproc interesele în fața Uniunii Europene
Ultimatum de 48 de ore pentru giganții din tehnologie: Ce reguli noi au intrat în vigoare pentru platformele online
Externe
Ultimatum de 48 de ore pentru giganții din tehnologie: Ce reguli noi au intrat în vigoare pentru platformele online
Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi
Externe
Răsturnare de situație. Vladimir Putin și Xi Jinping îl atacă pe Donald Trump. Ce anunț au făcut cei doi
Dispar radarele clasice! Ce tehnologie nouă se folosește acum pentru monitorizarea șoferilor
Externe
Dispar radarele clasice! Ce tehnologie nouă se folosește acum pentru monitorizarea șoferilor
Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
Externe
Polonia anunță arestarea a trei spioni FSB. Autorităţile avertizează asupra intensificării operaţiunilor de sabotaj ruseşti în Europa
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Externe
Plățile cash de peste 10.000 de euro vor fi interzise în Uniunea Europeană. Regula intră în vigoare din iulie 2027
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Externe
Talibanii au legalizat căsătoriile între copii: Fetele nu au voie să refuze decizia adulților
Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie
Externe
Incident de gradul zero într-o țară NATO. Președintele și premierul, duși de urgență în buncăr. Ce a declanșat alerta roșie
Ultima oră
16:50 - Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
16:41 - (VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
16:40 - Merkel, trimisă să-l mai ajute o dată pe Putin? Europenii se gândesc să apeleze la ea pentru eventuale negocieri cu dictatorul rus
16:37 - Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
16:15 - Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
16:04 - Newsweek: Dronele MQ-9 aduse de SUA în Romania vor avea rachete ghidate laser de 30.000$ bucata. Vânează drone kamikaze
16:02 - Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?
16:00 - Polonia și Ungaria reiau colaborarea. Cele două state își vor susține reciproc interesele în fața Uniunii Europene
15:59 - Românii au șansa să prindă bilete de avion mult mai ieftine: Ce se schimbă complet din această vară
15:57 - Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată. El susține că i-a vândut fictiv un conac doar ca să scape de executare, iar ea l-a vândut altcuiva, fără să-i dea vreun ban. Ce au decis judecătorii