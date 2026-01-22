B1 Inregistrari!
Noi detalii au ieșit la iveală despre crima șocantă din Timiș: Motivul pentru care minorii l-ar fi ucis pe Mario

Noi detalii au ieșit la iveală despre crima șocantă din Timiș: Motivul pentru care minorii l-ar fi ucis pe Mario

22 ian. 2026, 11:59
Noi detalii au ieșit la iveală despre crima șocantă din Timiș: Motivul pentru care minorii l-ar fi ucis pe Mario
Cuprins
  1. Mario Alin Berinde, ucis. Cu cât timp înainte a fost planificată fapta
  2. Cum au procedat suspecții după comiterea crimei
  3. Mario Alin Berinde, ucis. Ce au descoperit anchetatorii despre motivele crimei
  4. Ce măsuri au luat autoritățile față de suspecți
  5. Cum a fost descoperită crima

O crimă brutală a șocat comunitatea din județul Timiș. Mario Alin Berinde, un băiat de 15 ani a fost ucis cu cruzime, apoi incendiat și îngropat, iar autorii sunt trei minori. Doi dintre ei au 15 ani, iar al treilea este în vârstă de 13 ani. Cei doi adolescenți de 15 ani au fost reținuți, însă minorul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei. Ancheta arată că între victimă și suspecți existau conflicte vechi, iar crima pare să fi fost premeditată.

Mario Alin Berinde, ucis. Cu cât timp înainte a fost planificată fapta

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș au confirmat că cei trei minori ar fi pus la punct un plan detaliat cu o lună înainte de crimă. Rechizitoriul arată că doi dintre suspecți au pregătit acțiunea, iar al treilea a intervenit ulterior în sprijin.

”În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, au precizat procurorii, potrivit Știripesurse.

Cum au procedat suspecții după comiterea crimei

Imediat după ce l-au ucis pe Mario, cei trei minori au profanat cadavrul, incendindu-l și îngropându-l în spatele unei grădini. Al doilea suspect de 15 ani a ajutat activ la ascunderea cadavrului și la ștergerea urmelor infracțiunii.

„Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii.
Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii”, au mai transmis procurorii.

Mario Alin Berinde, ucis. Ce au descoperit anchetatorii despre motivele crimei

Adolescentul a fost ucis în ziua în care fusese declarat dispărut de mama sa, care anunțase poliția. În ziua crimei, suspecții s-au comportat aparent normal, în ciuda faptului că victima era căutată. Potrivit consilierului școlar al minorilor, conflictul ar fi fost alimentat de o competiție pentru influență în grupul de prieteni, dar și de diferențele materiale dintre aceștia.

Ce măsuri au luat autoritățile față de suspecți

Cei doi minori de 15 ani au fost reținuți și sunt cercetați: unul pentru omor calificat și profanare de cadavre, celălalt pentru favorizarea făptuitorului și profanare de cadavre. Minorul de 13 ani este cercetat în stare de libertate, nefiind răspunzător penal.

Toți cei trei minori și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor și, potrivit avocatei lor, și-au exprimat regretul pentru cele întâmplate. În prezent, cei doi suspecți de 15 ani se află la Institutul de Medicină Legală pentru expertiza psihiatrica și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

Cum a fost descoperită crima

Mama victimei a anunțat dispariția băiatului cu două zile înainte de descoperirea cadavrului. Polițiștii au găsit o borsetă și cheile locuinței, iar după mai multe zile de căutări, anchetatorii au descoperit trupul neînsuflețit al adolescentului în spatele unui imobil din Cenei.

