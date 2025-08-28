Acum că vara este aproape gata, iar toamna bate la ușă, specialiștii ne spun că trebuie să reîmprospătăm digestia cu alimente de toamnă, iar unul dintre ele, foarte populat și cu beneficii enorme este dovleacul!

Dovleacul este considerat de specialiști unul dintre cele mai importante alimente de sezon, datorită conținutului ridicat de fibre, vitamine și antioxidanți.

Nutriționiștii spun că poate fi folosit în numeroase rețete, atât dulci, cât și sărate, fiind accesibil și ușor de integrat în dieta zilnică.

Cuprins:

De ce este dovleacul un superaliment de toamnă

Semințele de dovleac – o sursă de nutrienți valoroși

Cum să incluzi dovleacul în alimentație

De ce este dovleacul un superaliment de toamnă

Specialiștii spun că dovleacul ar trebui să fie parte din dieta zilnică, mai ales în timpul toamnei.

„Dovleacul primește multă atenție în fiecare toamnă dintr-un motiv întemeiat. Îți recomand să-l adaugi în alimentația ta, mai ales când este din abundență în sezon, deoarece este o sursă bogată de nutrienți și un ingredient versatil pentru o varietate de rețete.” , a explicat Jamie Mok, purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics pentru .

Federica Amati, nutriționist-șef la ZOE, a confirmat importanța acestui aliment: „Dacă ar trebui să aleg un aliment sezonier pentru toamnă, ar fi dovleacul sau dovleacul de iarnă. Acestea sunt bogate în fibre, potasiu, vitamina C și beta-caroten, care susțin sănătatea ochilor și a sistemului imunitar. De asemenea, sunt accesibile, versatile și disponibile pe scară largă în sezon”, a declarat aceasta, citată de aceeași sursă.

Un detaliu important este că o jumătate de cană de piure de dovleac oferă întreaga doză zilnică de vitamina A.

Semințele de dovleac – o sursă de nutrienți valoroși

Nu doar pulpa este utilă, ci și semințele: „Nu uitați de semințe, care sunt pline de proteine, fibre, zinc, magneziu și grăsimi sănătoase”, a mai spus Federica Amati.

Semințele pot fi mâncate ca o , adăugate în salate sau folosite în rețete alternative, precum pesto-ul.

Cum să incluzi dovleacul în alimentație

Dovleacul este un aliment versatil și poate fi gătit în multe moduri: de la supe și tocănițe, la plăcinte, checuri sau chiar smoothie-uri.

„Îmi place cum dovleacul poate fi savurat atât în preparate sărate, cât și în cele dulci. Poți să-l coaci, să-l adaugi în supe și salate sau să-l amesteci în produse de patiserie și smoothie-uri. Eu personal îmi fac provizii de dovleac conservat în fiecare sezon și adaug câteva linguri mari în ovăz, fie că este vorba de ovăz lăsat peste noapte sau gătit, iaurt sau boluri cu brânză de vaci”,a declarat Jamie Mok pentru sursa citată.

Un alt beneficiu este că piureul de dovleac poate înlocui untul, uleiul sau chiar ouăle în rețetele de prăjituri. De exemplu, un sfert de cană de piure poate înlocui un ou sau aceeași cantitate de grăsime.