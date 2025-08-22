Vara, pepenele este clar unul dintre deserturile preferate de români, iar brânza, unul dintre alimentele cu care face o combinație demențială. Carmen Brumă a vorbit despre efectele pe care le pot avea aceste două alimente asupra sănătății, dacă sunt consumate împreună.

Cuprins:

Ce beneficii are consumul de pepene și brânză La ce trebuie să fie atenți cei care mănâncă pepene și brânză împreună În ce cantitate ar trebui consumate pepenele și brânza

Ce beneficii are consumul de pepene și brânză

Carmen Brumă, cunoscută pentru sfaturile sale în materie de nutriție, a explicat într-un videoclip recent care sunt beneficiile consumului de pepene și brânză împreună, o combinație extrem de iubită de români.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă. Carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie”, a explicat Carmen Brumă.

Ea a precizat că pepenele consumat simplu, pe stomacul gol, poate contribuit la creșterea din cauza conținutului mare de zaharuri și aportului redus de fibre. Odată adăugată brânza, organismul are o altă reacție la zaharurile pe care le primește de la pepene.

„Brânza încetinește absorbția , ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic”, a adăugat vedeta, potrivit Click!.

În concluzie, alăturarea dintre pepene și brânză este mai benefică metabolistului decât consumul de pepene simplu.

La ce trebuie să fie atenți cei care mănâncă pepene și brânză împreună

De altfel, Carmen Brumă susține că absorbția vitaminelor și antioxidanților din pepene este facilitată de prezența grăsimii din brânză.

„Vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili, asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimii pe care o găsim în brânză”, a continuat Carmen Brumă.

La fel se întâmplă și citrulina, un aminoacid care se găsește în pepene, care „îmbunătățește pulsul sanguin” și a cărui absorbție „poate fi mai eficientă”, aunci când fructul este mâncat împreună cu brânza. Astfel, alăturarea celor două alimente nu rezultă doar într-o gustare mai plăcut ca și gust și mai sățioasă, ci și o gustarea care benefică pentru sănătatea sistemului cardiovascular și cu un aport mai mare de substanțe nutritive.

În ce cantitate ar trebui consumate pepenele și brânza

Deși are numeroase beneficii, combinația trebuie consumată cu moderație, căci este mai bogată în calorii decât pepenele consumat simplu.

„Este adevărat că brânza cu pepene va avea împreună mai multe calorii, dar în funcție de obiective, îți reglezi porția și frecvența”, recomandă Carmen Brumă.

Vedeta este de părere că porția optimă este: 200 de grame de pepene și 40-50 de grame de brânză.