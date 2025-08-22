B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români

Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români

B1.ro
22 aug. 2025, 19:53
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Sursa foto: Instagram - @carmenbrumaofficial

Vara, pepenele este clar unul dintre deserturile preferate de români, iar brânza, unul dintre alimentele cu care face o combinație demențială. Carmen Brumă a vorbit despre efectele pe care le pot avea aceste două alimente asupra sănătății, dacă sunt consumate împreună.

Cuprins:

  1. Ce beneficii are consumul de pepene și brânză
  2. La ce trebuie să fie atenți cei care mănâncă pepene și brânză împreună
  3. În ce cantitate ar trebui consumate pepenele și brânza

Ce beneficii are consumul de pepene și brânză

Carmen Brumă, cunoscută pentru sfaturile sale în materie de nutriție, a explicat într-un videoclip recent care sunt beneficiile consumului de pepene și brânză împreună, o combinație extrem de iubită de români.

„În loc doar de apă, zaharuri și puține fibre, prin adăugarea brânzei avem o combinație mai complexă. Carbohidrați, proteine, grăsimi, care oferă sațietate și energie”, a explicat Carmen Brumă.

Ea a precizat că pepenele consumat simplu, pe stomacul gol, poate contribuit la creșterea glicemiei din cauza conținutului mare de zaharuri și aportului redus de fibre. Odată adăugată brânza, organismul are o altă reacție la zaharurile pe care le primește de la pepene.

„Brânza încetinește absorbția zaharurilor, ceea ce înseamnă un vârf glicemic mai mic”, a adăugat vedeta, potrivit Click!.

În concluzie, alăturarea dintre pepene și brânză este mai benefică metabolistului decât consumul de pepene simplu.

La ce trebuie să fie atenți cei care mănâncă pepene și brânză împreună

De altfel, Carmen Brumă susține că absorbția vitaminelor și antioxidanților din pepene este facilitată de prezența grăsimii din brânză.

„Vitamina A și licopenul din pepene, antioxidanții puternici, sunt liposolubili, asta înseamnă că se absorb mult mai bine în prezența grăsimii pe care o găsim în brânză”, a continuat Carmen Brumă.

La fel se întâmplă și citrulina, un aminoacid care se găsește în pepene, care „îmbunătățește pulsul sanguin” și a cărui absorbție „poate fi mai eficientă”, aunci când fructul este mâncat împreună cu brânza. Astfel, alăturarea celor două alimente nu rezultă doar într-o gustare mai plăcut ca și gust și mai sățioasă, ci și o gustarea care benefică pentru sănătatea sistemului cardiovascular și cu un aport mai mare de substanțe nutritive.

În ce cantitate ar trebui consumate pepenele și brânza

Deși are numeroase beneficii, combinația trebuie consumată cu moderație, căci este mai bogată în calorii decât pepenele consumat simplu.

„Este adevărat că brânza cu pepene va avea împreună mai multe calorii, dar în funcție de obiective, îți reglezi porția și frecvența”, recomandă Carmen Brumă.

Vedeta este de părere că porția optimă este: 200 de grame de pepene și 40-50 de grame de brânză.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Eveniment
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
Eveniment
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Eveniment
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Eveniment
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Eveniment
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
Eveniment
Patru români, arestați în Italia pentru trafic de migranți. Câți bani cereau unei persoane pentru a o trece granița
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Eveniment
DENT ESTET: Succesul implantului dentar cu ghid chirurgical, elementul cheie în stabilitatea pe termen lung
Ultima oră
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
20:48 - Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin în SUA, la Cupa Mondială de la anul: „Pentru cineva care mă respectă foarte mult. Am să-i trimit și lui un bilet. Frumoasă poză am făcut cu el, săptămâna trecută” (VIDEO)
20:34 - Alex Velea, schimbare majoră în carieră. În ce serial va juca și ce rol surpriză va interpreta: “Sunt foarte fericit!”
20:23 - Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR