Șeful DNA se aliază cu judecătorii și acuză că documentarul Recorder pune presiune pe justiție. Prima reacție a lui Marius Voineag

Șeful DNA se aliază cu judecătorii și acuză că documentarul Recorder pune presiune pe justiție. Prima reacție a lui Marius Voineag

Adrian A
11 dec. 2025, 12:23
Șeful DNA se aliază cu judecătorii și acuză că documentarul Recorder pune presiune pe justiție. Prima reacție a lui Marius Voineag
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Șeful DNA respinge acuzațiile
  2. Alte reacții din Justiție

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, a generat un val de reacții din partea magistraților și oficialilor din justiția românească. Printre ei și șeful DNA, Marius Voineag.

Șeful DNA respinge acuzațiile

Unul dintre cei vizați de documentarul Recorder este și șeful DNA, Marius Voineag, căruia Dominic Fritz i-a cerut demisia după apariția materialului. Voineag a reacționat și respinge acuzațiile.

„Justiția se face cu conștiința împăcată și cu profesionalism, nu la presiune publică sau privată. Respect presa și îmi respect meseria și codul profesional.

Resping folosirea DNA în demersuri care au de-a face fie cu plata unor polițe, fie cu discreditarea sistemului de justiție în ansamblul său, fără a ne uita aplicat la diferite probleme și a diferenția felul în care funcționează diferite instituții.

Activitatea DNA a fost validată în ultimii trei ani, atât prin evaluările recurente ale Comisiei Europene privind statul de drept, cât și ale altor organisme internaționale (OCDE și GRECO), care au auditat inclusiv procedurile interne ale DNA, fiind un exemplu de bune practici în regiune.”, a declarat Marius Voineag, șeful DNA, pentru Observator News.

Voineag este acuzat în documentarul Recorder că s-a implicat direct în mai multe dosare instrumentate de DNA.

„S-a creat o camarilă a procurorului-șef de direcție, oameni care folosesc diferite pârghii pentru a controla și pentru a stopa anumite anchete sau pentru a evita declanșarea unor anchete noi. Sunt situații multiple de la mai mulți procurori, care au resimțit imixtiuni dincolo de atribuțiile firești pe care le are procurorul-șef.”, spune pentru Recorder, sub protecția anonimatului, o procuroare de la DNA.

Alte reacții din Justiție

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a denunțat „campania persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției”, construită pe „declarații anonime și acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate”. Ea a subliniat că situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că mass-media are libertatea de a expune puncte de vedere, dar a subliniat că „măsurile trebuie luate într-un cadru instituțional și obiectiv. Ministerul nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță.”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat dur, considerând documentarul ca parte a unei „campanii de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție”.

