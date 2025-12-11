Rujeola, boală considerată eradicată de autoritățile sanitare, a reapărut în mai multe regiuni din Spania. Medicii acuză comunitățile marocane și română pentru înmulțirea cazurilor.

Rujeola a reapărut în Spania

Românii și marocanii sunt învinovățiți de apariția unei boli considerate eradicată în Spania. Specialiștii în sănătate publică dau vina pe lipsa vaccinării care a dus la creșterea numărului de cazuri de rujeolă. Primele au reapărut în 2024, ceea ce a atras atenția experiților. Specialiștii consultați de El Espanol acuză scăderea . Nu mai este atins pragul 95% necesar pentru imunitatea colectivă.

În Spania, acoperirea pentru prima doză este de 96,65% Pentru a doua doză, însă, pragul ascăzut la 91,75%, cu diferențe în funcție de regiuni. Astfel, mai multe populații sunt vulnerabile în fața afecțiunii.

Un studiu realizat, recent, în Franța, după observarea unui focar, arătat că, în unele cazuri, adminitrarea prea devreme a primei doze a redus eficacitatea vaccinului la 60–83%. José Gómez Rial, purtător de cuvânt al Societății Spaniole de Imunologie, a precizat că administrarea vaccinului la sugarii sub 12 luni poate fi compromisă de anticorpii materni. Aceștia neutralizează răspunsul imun.

Comunitățile de români și de marocani indicate ca posibile surse

Reapariția bolii în Europa și în Spania este legată în bună parte de importul de cazuri din țări unde rujeola continuă să circule intens. Surse din domeniul sănătății indică Marocul și România printre principalele zone de origine. În Maroc s-au înregistrat peste 40.000 de cazuri și 150 de decese din 2023.

Autoritățile spaniole estimează că până la 80% dintre cazurile importate în 2025 vor proveni din cele două țări. Circulația transfrontalieră intensă și atitudinea ostilă față de vacinare a acestor comunități favorizează răspândirea bolii.

Societatea Spaniolă de Boli Infecțioase avertizează că migrația din zone cu acoperire vaccinală scăzută reprezintă un factor major al creșterii numărului de cazuri.

Rujeola se răspândește rapid

Spania se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de îmbolnăviri. Rujeola a înregistrat o creștere de 43% în primele luni ale anului 2025. Datele au fost stabilite prin comparație cu întregul an 2024. Cele mai multe focare au fost înregistrate în Andaluzia, Țara Bascilor și Catalonia.

Cazurile sunt asociate cu breșele de susceptibilitate în populații insuficient vaccinate. Autoritățile sanitare avertizează asupra unui „risc real de reintroducere” a rujeolei. Acestea au început să întărească măsurile de supraveghere. Sunt introduse inclusiv controale epidemiologice la frontieră.

Specialiștii insistă că menținerea unei acoperiri vaccinale ridicate și monitorizarea atentă a mobilității internaționale sunt esențiale. Doar așa vor putea fi protejate progresele obținute în ultimele decenii în eliminarea bolii.

Datele Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor indică România drept țara cu cele mai multe cazuri de rujeolă din Europa. Boala poate ucide, dar din anii ’70 poate fi evitată printr-un simplu vaccin.

Antivaccinismul dăunător sănătății publice

De doi ani, țara noastră are , dar nu este aplicată. Proiectul de lege este ținut la sertar, de teama exponenților foarte vocali ai curentului antivaccinist. Autoritățile de sănătate publică, inclusiv , au un discurs ambiguu și evaziv pe tema vaccinării, susținând ideea doar cu jumătate de voce.

În lipsa acțiunii statului și a guvernanților, interesați mai mult de voturi și de meținerea la putere decât de sănătatea publică, dezbaterile despre vaccinare sunt acaparate de tot felul de personaje dubioase. Politicieni extremiști, bloggeri și influenceri pun la îndoială vaccinarea. Deși nu au argumente, aceștia contestă studiile medicale și datele statistice punându-le sub semnul îndoielii.

În acest context, pe fondul paraliziei statului și a ofensivei exponenților curentului antivaccinist, România s-a confruntat cu o epidemie de rujeolă din decembrie 2023 până în septembrie 2024. Mai mult, în prima parte a acestui an, opt copii nevaccinați au murit de rujeolă doar în prima parte a acestui an.