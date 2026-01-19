Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)

Un atac violent a avut loc într-un bloc din București. O femeie a fost atacată de fostul iubit un cuțit chiar în liftul blocului în care locuia.

Atacată de fostul iubit

Atacul a avut loc duminică, pe 18 ianuarie într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia se afla în fața liftului când a fost atacată de fostul iubit. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu un , după care a fugit.

Vecinii au găsit-o pe femeie în scara blocului și au alertat poliția. Femeia, în vârstă de 49 de ani, a fost găsită în stare de conștiență și a putut coopera cu echipajele de intervenție. Aceasta a fost transportată de urgență la o unitate medicală, unde a rămas internată pentru îngrijiri de specialitate.

La scurt timp după producerea incidentului, oamenii legii au demarat o amplă acțiune de identificare a agresorului. În cursul zilei de 19 ianuarie, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost localizat și reținut de polițiști. Acesta a fost dus la audieri.