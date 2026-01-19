B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)

Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)

Adrian A
19 ian. 2026, 18:16
Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
Foto simbol: Pixabay

Un atac violent a avut loc într-un bloc din București. O femeie a fost atacată de fostul iubit un cuțit chiar în liftul blocului în care locuia.

Atacată de fostul iubit

Atacul a avut loc duminică, pe 18 ianuarie într-un bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Femeia se afla în fața liftului când a fost atacată de fostul iubit. Acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit, după care a fugit.

Vecinii au găsit-o pe femeie în scara blocului și au alertat poliția. Femeia, în vârstă de 49 de ani, a fost găsită în stare de conștiență și a putut coopera cu echipajele de intervenție. Aceasta a fost transportată de urgență la o unitate medicală, unde a rămas internată pentru îngrijiri de specialitate.

La scurt timp după producerea incidentului, oamenii legii au demarat o amplă acțiune de identificare a agresorului. În cursul zilei de 19 ianuarie, bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost localizat și reținut de polițiști. Acesta a fost dus la audieri.

Tags:
Citește și...
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Eveniment
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Eveniment
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Eveniment
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Eveniment
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Eveniment
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Eveniment
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Eveniment
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Eveniment
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
Eveniment
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul mercenarului au ieșit din închisoare. Vor sta în arest la domiciliu UPDATE
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul mercenarului au ieșit din închisoare. Vor sta în arest la domiciliu UPDATE
Ultima oră
19:03 - Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
18:58 - Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
18:53 - Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
18:45 - Ședință cu scandal la PNL. Rareș Bogdan își atacă șeful. Critici dure la adresa lui Ilie Bolojan
18:28 - Parlamentar condamnat pentru conducere fără permis. Paul Ciprian Pintea a devenit „vedeta” Senatului după ce și-a trecut în CV un site de matrimoniale, la școli absolvite
18:17 - Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
17:43 - BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
17:38 - Șef tehnocrat la Apele Române. Doru Dragoş Cazan își intră în pâine din 20 ianuarie
17:27 - Un lider PSD, atac frontal la Ilie Bolojan: „Poate aude și apostolul austerității. Ajunge cu creșterile de taxe și impozite!”
17:21 - Prima ședință a Coaliției din acest an s-a lăsat cu scandal. Toată lumea se ceartă cu toată lumea