Incident cutremurător în Brăila. Un copil de 10 ani a fost înjunghiat de mai multe ori de un coleg de clasă. Anterior, ei s-au certat de la jucărie . Scena, surprinsă de camere, a fost atât de violentă că i-a șocat până și pe polițiști. Agresorul nu va răspunde penal pentru că e minor.

Cum s-a produs agresiunea

Agresiunea s-a produs pe un câmp de la marginea Brăilei, fiind surprinsă de o cameră de supraveghere. Inclusiv polițiștii au fost șocați de numărul mare de lovituri. La final, băiatul grav rănit a fost dezbrăcat de agresor și acoperit cu zăpadă. Un vecin l-a găsit și a anunțat familia și ambulanța.

Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor. Părinții lui pot fi trași la răspundere doar dacă familia victimei cere în instanță, pe cale civilă, despăgubiri și daune morale.

În ce stare e copilul înjunghiat

Victima a ajuns întâi la spital în Brăila, apoi a fost transportată la Spitalul de Pediatrie din Galați, unde a și fost operată. Acum e la terapie intensivă.

„Numeroase plăgi produse prin înjunghiere. În număr de aproximativ 24, fiind de dimensiuni şi profunzimi variabile. A fost internat de urgenţă, s-a intervenit chirurgical, iar în acest moment este spitalizat împreună cu mama acestuia pe Terapie Intensivă”, a declarat Alina Munteanu Dumitrache, de la Spitalul de Pediatrie „Sf Ioan” Galați, pentru

Ambii copii vor beneficia de consiliere psihologică.

„Băiatul agresor va beneficia de servicii de consiliere socială, psihologică, juridică. Şi părinţii acestuia. Şi, bineînţeles, băieţelul victima va beneficia de sprijin emoţional, după ce starea de sănătate a acestuia va permite acest lucru”, a explicat Simona Cimpoae, director la Protecția Copilului Brăila.