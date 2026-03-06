Diferențele dintre generații devin tot mai vizibile în felul în care bărbații privesc rolurile de gen și relațiile de cuplu. Acest lucru reiese dintr-un sondaj global realizat în 29 de țări, pe un eșantion de peste 23.000 de persoane.
De ce devin bărbații tineri mai tradiționali în privința rolurilor de gen
Un studiu global scoate la iveală rezultate care îi surprind chiar și pe cercetători. Bărbații din Generația Z par să adopte mai des viziuni tradiționale despre relații și rolurile din familie decât generațiile mai în vârstă.
„Cred că există multe frustrări și multă teamă în rândul bărbaților de a-și pierde pozițiile sociale”, a declarat prof. Heejung Chung. Aceasta este directoarea Global Institute for Women’s Leadership și coordonatoarea cercetării, potrivit The Guardian.
Datele arată că bărbații născuți între 1997 și 2012 sunt mai înclinați să aibă viziuni tradiționale despre rolurile din căsnicie. Ei au de două ori mai multe șanse să creadă că deciziile într-o relație ar trebui să urmeze un model tradițional. Prin comparație, bărbații din generația baby boomers, născuți între 1946 și 1964, susțin mult mai rar această idee. În rândul bărbaților mai în vârstă, doar 13% consideră că o soție ar trebui să își asculte întotdeauna soțul.
Cercetarea arată că tinerii nu au așteptări tradiționale doar de la femei. Ei le aplică și propriului rol, în modul în care cred că ar trebui să se comporte într-o relație. „În generațiile anterioare, bărbații puteau, în termenii sociologilor, să-și manifeste masculinitatea prin rolul de susținători financiari ai familiei”, a explicat Chung.
Astăzi, pentru mulți tineri din întreaga lume, aceste oportunități sunt tot mai greu de atins. Acest lucru poate genera sentimentul unei pierderi de statut și lipsa unor modele moderne și diverse de masculinitate.
Ce semnal transmit aceste rezultate despre relația dintre tineri
Rezultatele cercetării au stârnit îngrijorări în rândul specialiștilor. Julia Gillard, președinta Global Institute for Women’s Leadership și fost prim-ministru al Australiei, avertizează că tendințele observate în rândul bărbaților tineri pot deveni problematice pe termen lung.
„Nu doar că mulți bărbați din generația Z impun femeilor așteptări limitative, dar se și închid pe ei înșiși în norme de gen restrictive”, a declarat ea. Mai mult, subliniază că societatea trebuie să combată ideea că egalitatea de gen ar fi un „joc cu sumă zero”. În această logică, progresul femeilor ar însemna automat pierderi pentru bărbați.
Potrivit studiului, transformările sociale și economice din ultimele decenii influențează tot mai mult felul în care este percepută masculinitatea. Aceste schimbări modelează modul în care bărbații își definesc rolul în societate și în relații. În același timp, egalitatea de gen rămâne un obiectiv pentru care societatea trebuie să continue să lupte.