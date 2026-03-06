Datele arată că bărbații născuți între 1997 și 2012 sunt mai înclinați să aibă viziuni tradiționale despre rolurile din căsnicie. Ei au de două ori mai multe șanse să creadă că deciziile într-o relație ar trebui să urmeze un model tradițional. Prin comparație, bărbații din generația baby boomers, născuți între 1946 și 1964, susțin mult mai rar această idee. În rândul bărbaților mai în vârstă, doar 13% consideră că o soție ar trebui să își asculte întotdeauna soțul.

Cercetarea arată că tinerii nu au așteptări tradiționale doar de la femei. Ei le aplică și propriului rol, în modul în care cred că ar trebui să se comporte într-o relație. „În generațiile anterioare, bărbații puteau, în termenii sociologilor, să-și manifeste masculinitatea prin rolul de susținători financiari ai familiei”, a explicat Chung.

Astăzi, pentru din întreaga lume, aceste oportunități sunt tot mai greu de atins. Acest lucru poate genera sentimentul unei pierderi de statut și lipsa unor modele moderne și diverse de masculinitate.

Ce semnal transmit aceste rezultate despre relația dintre tineri

Rezultatele cercetării au stârnit îngrijorări în rândul specialiștilor. Julia Gillard, președinta Global Institute for Women’s Leadership și fost prim-ministru al Australiei, avertizează că observate în rândul bărbaților tineri pot deveni problematice pe termen lung.

„Nu doar că mulți bărbați din generația Z impun femeilor așteptări limitative, dar se și închid pe ei înșiși în norme de gen restrictive”, a declarat ea. Mai mult, subliniază că societatea trebuie să combată ideea că egalitatea de gen ar fi un „joc cu sumă zero”. În această logică, progresul femeilor ar însemna automat pierderi pentru bărbați.