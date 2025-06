Gestul neașteptat făcut de un șofer brăilean când a fost oprit de polițiști. A primit o pedeapsă de peste un an de închisoare

Un șofer brăilean s-a ales cu o condamnare de 1 an și 4 luni cu suspendare, după ce a fost prins la , deși era băut și avea permisul suspendat. Bărbatul a reușit să îi ia prin surprindere pe polițiști care l-au oprit atunci când, chiar în fața lor, a luat o gură de pălincă.

Sentința, pronunțată pe 4 mai, nu este încă definitivă, putând fi atacată cu apel.

Individului i-a fost suspendat permisul după ce, în trecut, fusese oprit de polițiști în trafic și a refuzat prelevarea de probe biologice. De această dată, polițiștii au hotărât să-l oprească pe bărbat pentru folosirea abuzivă a claxonului. Însă, comportamentele ciudate nu s-au oprit odată cu încetarea apăsării continue a claxonului. Pe motiv că vrea să își ia documentele din portbagaj, individul a coborat din mașină și, în vreme ce polițiștii așteptau actele, acesta a scos o sticlă de pălincă și a băut cu nonșalanță, potrivit .

Ce alcoolemie avea bărbatul

Scena de-a dreptul șocantă a fost surprinsă de camera de corp a unuia dintre polițiști și a fost vizionată inclusiv de .

După ce inițial a refuzat, bărbatul a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind de 1.24 mg/l alcool pur în aerul expirat. Probele de sânge au arătat o alcoolemie de 1.65 g% alcool pur în sânge (prima probă), respectiv de 1.45 g% alcool pur în sânge (a două probă).

În acest caz, Judecătoria Brăila a hotărât condamnarea bărbatului la un 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea fără permis și sub influența alcoolului. Totodată, judecătorul a considerat că bărbatul „a fost sincer și are posibilități de îndreptare mai ridicate”.

„Instanţa reţine că, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul judecății acesta a avut o atitudine sinceră în faţa organelor judiciare, recunoscând comiterea infracţiunilor săvârşite, ceea ce determină instanța să considere că inculpatul are posibilități de îndreptare mai ridicate, atitudinea sa reprezentând și o asumare a responsabilității. (…) Totodată, se apreciază că în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior comiterii infracţiunii şi de posibilităţile sale de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă, instanţa creându-şi convingerea că inculpatul nu va mai comite alte infracţiuni chiar şi în cazul în care nu se va dispune executarea acesteia”, a argumentat judecătorul.