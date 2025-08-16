Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 17 – 23 august: Nativii Berbec se află sub steaua ascensiunii și sub steaua longevității (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 17 – 23 august 2025.

Cuprins

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

„Astăzi vom vorbi despre transformare. Ce este transformarea la nivel astral? Ne vom uita pe toate aspectele care vor avea loc săptămâna următoare, aspecte de mare relevanță. Deja știm câteva dintre conjuncțiile care ne aspectează atât de puternic dar vorbim despre această transformare. Ea nue ste o transformare oarecare. Este o transformare care are o foarte mare legătură cu ce o să se întâmple în viața noasră, în 2026.

Știm deja că sunt ultimele luni în care mai putem să luăm măsuri în ceea ce privește aspectele importante din viața noastră. Vorbim despre faptul că acum ne găsim într-un moment de mare dezechilibru din multe puncte de vedere. Trebuie să echilibrăm foarte multe lucruri. Trebuie să luăm hotărâri, trebuie să ne luăm abgajamente, trebuie să știm încotro ne îndreptăm și mai ales să știm cine suntem și ce se vrea d ela noi cu adevărat.

Dacă știți că într-un anumit domeniu aveți o neliniște, o neplăcere sau un lucru care vă apasă acolo este zona în care trebuie să hotărâți lucrurile cât mai repede cu putință. Acoloe ste zona de prioritate”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Avem o cuadratură a luminariilor destul de importantă. Atunci când luminariile sunt cuadrate vorbim despre conflicte destul de dure. Astăzi s-ar putea să fie vorba pentru nativii berbec despre un conflict, despre ceva ce vi se pare că nu funcționează așa cum trebuie. Lucrul acesta vă pune pe gânduri. Nu este doar cuadratura luminariilor. Uranus și Pluto sunt prietenele dumneavoastră în această perioadă. Vorbim despre ascensiune. Vă aflați sub steaua ascensiunii și sub steaua longevității. Ne referim la faptul că trebuie să descoperiți lucruri, situații care chiar vor fi longevive în viața dumneavoastră.

Taur

Care este, să spunem așa, zona cea mai surescitată în această perioadă pentru nativii taur? Este foarte important să înțelegeți faptul că, pentru dumneavoastră, sunt anumite planete care tot timpul trebuie luate în calcul. De exemplu, Venus tot timpul trebuie luat în calcul, paradoxal și Uranus, pentru că el deși a părăsit semnul dumneavoastră încă, este tributar semnului venusian al taurului, este ca și când cineva stă foarte mult timp într-un loc, stai într-un exil, să spunem, sau stai într-un castel sau stai într-o pădure foarte mult timp, atunci tu, chiar dacă ai ieșit din pădurea respectivă, tu tot mai resimți zona ca făcând parte din habitatul tău. Așa este și pentru nativii Taur. Uranus încă vă mai împrentează chiar dacă a părăsit de pe data de 7 iulie semnul dumneavoastră, totuși el are încă influența acestui semn. Ca atare, astăzi este un mesaj foarte interesant în ceea ce privește Luna și Uranus, deci trebuie urmărite aceste două planete pentru a vedea schimbările drastice din viața dumneavoastră.

Gemeni

Am tot vorbit pentru nativii gemeni despre faptul ca, uneori, sunteți supărați pe alții acolo unde este greșeala dumneavoastră și sunteți supărați pe dumneavoastră acolo unde este greșeala altora. Deci trebuie să fim foarte vigilenți și să nu ne supărăm pe noi acolo unde alții ne-au greșit și invers să nu ne supărăm pe alții acolo unde noi suntem cei care am produs un dezichilibru. Și nu în ultimul rând este important să înțelegem faptul că acest Uranus care a intrat în semnul dumneavoastră capătă o forță incredibilă. El face un aspect de trină cu Marte și cu Pluto. Iată cum semnele de aer devin o putere în viața dumneavoastră. Deci pentru nativii gemeni devine foarte relevant ce tip de persoane există în viața dumneavoastră, cu ce tip de persoane v-ați dori să relaționați, ce tip de autoritate au aceste persoane pentru că nu orice persoană cu care relaționați va avea importanță. Cum se raportează la dumneavoastră? Trebuie să încercați să fiți foarte vigilenți și să vedeți cum le-ați descrie pe aceste persoane pentru că începe să se manifeste din ce în ce mai mult energia lor în viața dumneavoastră.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Este foarte important ce se întâmplă acum pe cer, pentru că, spuneam, toate aceste portaluri presupun evoluție și evaluare. Dumneavoastră, în 2024 și 2025, ați evaluat foarte bine cine vă agită, cine vă agresează, cine vă face să vă simțiți liniștit. Am vorbit despre faptul că trebuia să arătați acea persoană care vă liniștește, dar și persoana care vă agresează. Să vă gândiți și la posibilitatea că și dumneavoastră agresați pe cineva și așa mai departe. Acum a venit momentul în care trebuie să înțelegeți foarte bine care este contextul emoțional. Deci cel mai mic impediment emoțional trebuie evaluat. Și am vorbit despre exercițiul peretelui alb, pentru nativii rac: pe un perete alb pe care puneți persoana care vă agresează, deci cine vă agresează, tot pe peretele alb, cine vă jignește, tot pe peretele alb puneți persoana care vă rănește și persoana care vă acuză. Cine vă agresează, cine vă jignește, cine vă rănește și cine vă acuză. Și după aceea încercați să vă imaginați pe acest perete alb persoana care vă deschide ușa și vă eliberează.

Leu

Au în continuare o karmă destul de delicată, vă avantajează prezența lui Saturn și a lui Venus în semn prieten, în semn de foc. Opoziția cu totul și cu totul specială al lui Martel în exil vă agresează destul de mult acest Marte în balanță, pentru că vorbește despre tot felul de lucruri pe care trebuie să le faceți și nu doriți să le faceți. De asemenea, vă agresează paradoxal puțin și prezența lui Venus și a lui Jupiter pe casa a 12-a, care pe undeva parcă v-ar face niște cadouri, adică pe undeva aveți o viață plăcută, dar plăcută într-un mod neplăcut. Este ceva foarte greu de explicat. Adică vin către dumneavoastră niște surprize, dar aceste surprize au și ceva neplăcut în ele. Ele sunt surprize plăcute pe ansamblu, dar au și ceva neplăcut în ele, dar neplăcut substanțial.

Fecioară

Avem foarte multe elemente de mare forţă. În primul rând avem soarele pe casa a 12-a. Asta înseamnă, cum am spus, seaua care aduce o umbră. Adică este ceva care pe undeva ne atrage atenţia. Soarele totuşi este soare, este solar, are energie, are putere, are demonstrativ. Ne face plăcere să fim în prezenţa lui, dar aduce şi o umbră pentru că este pe casa a 12-a. Adică s-ar putea să întâlniţi o persoană care, deşi vă este necesară şi vă face plăcere, aduce şi o umbră. Este şi ceva care vă umbreşte bucuria. Parcă este şi ceva care vă place, dar este şi ceva care vă aduce o umbră, o tristeţe. Apoi avem conjunţa Venus – Jupiter pe casa a 11-a, prietenii care, deşi vă fac foarte mare plăcere, sunt fluctuante, nu au stabilitatea pe care vă doriţi, sau nu se desfăşoară lucrurile chiar aşa cum vă doriţi. Şi aici nu ţine de dumneavoastră. Tot ce este legat de Jupiter, aici nu prea putem să facem noi lucrurile aşa cum le-am face pe Saturn, trebuie să avem un anumit tip de atitudine pozitivă şi ele se vor redresa de la sine sau nu. Deci este o poziţie foarte specială. Prieteniile trebuie abordate cu înţelepciune în perioada aceasta pentru că oamenii nu se conformează dorinţelor dumneavoastră.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător

Balanță

Deci dacă pentru nativii fecioară aveam această pădure întunecată, destul de riscantă, repet, la figurat, reprezentată de persoane sau configuratii in care fecioarele intră fără să-și ia măsur de precauție și nu intuiesc că este un pericol, pentru nativii balanță, pericolul au fost chiar ei. Deci chiar dumneavoastră ati fost pericolul în sensul în care nu ați știut ce să faceți nici cu calitățile, nici cu defectele în ultima perioadă, dar acum dintr-o dată vi s-au eliberat toate oglinzile și puteți privi exact ceea ce vreți în fiecare oglindă. Știți că anul trecut am vorbit despre faptul că trebuia să înmulțim cu 10 sau cu 100 calitățile pe care le aveți și să vă aflați în fața unei persoane care are calitățile dumneavoastră înmulțite cu 10 și să vă imagineați ce i-ați spune, ce ați simțit nevoia să întrebați pe acea persoană. Pentru că asta arată miza tuturor lucrurilor de care le faceți pentru dumneavoastră, dar într-un mod ușor egotic. Acum urmează o perioadă în care noi am depășit această formă ușor egotică și chiar dacă am ajuns la performanță în anumite domenii, acum vă interesează foarte mult care este miza.

Scorpion

Ați înțeles în sfârșit că nu trebuie neapărat să fiți în război cu cineva sau să vă provoace cineva și acum ne aflăm într-o perioadă în care pur și simplu trebuie să investiți în lucruri, să vă bucurați de ceea ce puteți să faceți și știți să faceți foarte bine. Am spus că planetele acum vă zâmbesc, cum spun eu, deci vă sunt destul de favorabile, însă avem un mic impediment la acest marte care se găsește pe casa dușmănilor secrete și într-un fel a iluziilor. Este o fata morgana care vă dă târgoale o iluzie, ceva care nu este deloc ceea ce pare a fi și aș vrea să identificați cât mai repede cu putință acest lucru. Am vorbit anul trecut și anul acesta despre acel profesor care a scris pe o tablă trei cuvinte, provocare, război, ceartă, însemnând faptul că ați fost foarte provocați, dar acum chiar nu trebuie să vă mai provoace cineva și chiar dumneavoastră puteți să scrieți pe acea tablă cuvinte care sunt mult mai liniștitoare.

Săgetător

Avem foarte multe identificări de foc. Deci trebuie să identificați pentru a vi se îndeplini această dorință de către univers, exact cum am spus și în 2024 și în 2025, în ce zonă vă aflați? Dacă este o zonă a sufletului, dacă este o zonă a minții, dacă este o zonă a concretului, dacă este o zonă a emoțiilor sau a iluziilor. Au existat și zone al iluziilor. Ce simțiți cu adevărat în sufletul dumneavoastră pentru nativii săgetător? Începe un balet al prietenilor cu acest marte pe casa a 11-a destul de agresiv. S-ar putea să revină persoane care vă sfidează, vă enervează consistent. Să fiți foarte atenți pentru că acum nu mai suntem la lucrare de control, acum deja suntem la lucrarea de doctorat. Deci cum le tratați? Pentru că se presupune că acum va trebui să știți din primul moment cum să tratați aceste persoane. Vom vedea mulți nativi săgetători care nu se mai enervează absolut deloc și pur și simplu îi expediază pe acești dușmani secreți.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Până acum au ales un anumit tip de superputere, după cum am mai spus, și v-ați jucat un pic cu această superputere, nu v-ați întrebat întâi la ce vă trebuie, dar chiar v-ați jucat cu superputerea. Deci, trebuie să știți dacă sunteți șef, pe cine coordonați și pe cine comandați, cum se spune, ca prieteni, pe cine protejați, pe cine pedepsiți, dacă este cazul, și cum manifestați acest tip de putere. Este foarte interesant faptul că nativii Capricorn au identificat foarte multe lucruri. V-a fost prieten Neptun în ultima perioadă, el a fost conjunt cu guvernatorul dumneavoastră și v-a vorbit despre lucruri care țină foarte mult de puterea sufletească. Am văzut mulți nativi Capricorn care au făcut foarte multe lucruri grație puterii sufletești, adică v-au ieșit lucrurile poate mai mult decât unora care și-au activat puterea saturniană, pentru că ați știut să vă raportați la dorință, la suflet, și ați făcut lucruri care efectiv au venit din profundimea dumneavoastră.

Vărsător

Acum este vorba despre puterea pe care ne dă acest Pluto în semn de aer a vorbelor, care trebuie să fie undeva la granița între diplomație și ezoteric și spiritual, religios, deci lucruri care trebuie să impacteze structura celor cu care orice nativ vărsător, orice uranian intră în legătură. Spre exemplu, uranienii, toate persoanele guvernate de Uranus, nu doar vărsătorii, ci și cei care se știu cu Uranus pe Ascendent sau conjunct cu Soarele sau cei care au multe planete în Vărsător sau în casa a 11-a. Deci toți uranienii trebuie să fie foarte atenți pentru că în această perioadă ei dau un test. Trebuie să impacteze cu puterea lor uraniană persoanele din jurul lor. Adică fie să vină cu idei, fie să le dea de înțeles faptul că, poate sunt pe un drum greșit. Trebuie să poartă discuții sofisticate, trebuie să deschidă subiecte pe care nici cu mintea n-ar fi bănuit acele persoane că le-ar putea deschide. Deci uranienii acum, în mod special vărsători și cu multe planete în vărsător, deschid drumuri, deschid tot felul de portițe în viața celor cu care interacționează pentru că, într-adevăr, trebuie să înțeleagă că ei poartă o misiune, ei au o misiune, sunt într-o misiune.

Pești

Pentru pești, perioada următoare este o perioadă concretă. Până acum, v-ați întrebat în ultimul an, știm despre ce a fost vorba, cine pe cine păcălește, tu pe cine păcălești, cine te păcălește pe tine, cine te-a păcăliște ajutat sau cine doar te-a păcălit. Au fost foarte multe situații de evaluare a iluzii și a persoanelor care v-au tradat sau care v-au supărat. Acum, se întâmplă următorul lucru. Nu ne mai preocupă atât de mult acest lucru, ci ne preocupă miracolele din viața noastră ca nativ pești. Se întâmplă foarte multe lucruri ieșite din comun, lucruri care vin să ne schimbe total, poate, destinul. Avem această poartă deschisă de Saturn și de Neptun, chiar pe cuspida semnului dumneavoastră cu berbecul. Aici înseamnă că trebuie să înțelegeți ceva și să deschideți altceva. Este ceva ce se încheie și este ceva ce se deschide. Adică, o poartă se închide, o poartă se deschide. Ca să deschideți acea poartă trebuie să o închideți pe cealaltă.