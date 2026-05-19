Ancheta privind moartea fetei de 15 ani, care s-a prăbușit de pe terasa unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei, continuă. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Ce au surprins camerele de supraveghere și ce au povestit cei doi minori la audieri

Camerele de siguranță ale imobilului aflat în reabilitare termică i-au surprins pe cei trei în timp ce urcau spre ultimul etaj.

La un moment dat, unul dintre băieți a observat camera și și-a acoperit fața cu gluga, în timp ce fata venea la câțiva pași în spatele lor. Aceștia au escaladat scara de acces și au ieșit pe acoperiș prin geamul termopan.

Cei doi băieți le-au explicat anchetatorilor că adolescenta le-ar fi dat geanta ei, spunându-le că vrea să dea un telefon. La scurt timp după ce s-a îndepărtat, fata a dispărut din câmpul lor vizual, iar ei au auzit un zgomot puternic și au realizat că tânăra căzuse în gol de la o înălțime de peste 30 de metri.

După incident, minorii au mai rămas pe terasă aproximativ 22 de minute, după care au coborât scările în grabă, unul dintre ei având asupra lui geanta victimei. Ulterior, s-a sunat la numărul de urgență 112, însă medicii sosiți nu au mai putut să o salvareze.

În cadrul audierilor luate de către polițiști, surse apropiate anchetei susțin că unul dintre adolescenți ar fi încercat să îndrume investigația spre o anumită variantă.

Unul dintre băieți le-ar fi sugerat anchetatorilor că adolescenta și-ar fi luat viața, a declarat o sursă din anchetă pentru Observatornews.

Ce scenarii analizează procurorii în ancheta privind moartea fetei

Oamenii legii iau în calcul în acest moment două scenarii principale: o posibilă sinucidere pe fondul unor probleme de ordin emoțional sau o cădere accidentală din neatenție sau din cauza întunericului, chiar dacă terasa era prevăzută cu o balustradă de protecție.

De asemenea, nu este exclusă în totalitate nici implicarea celor doi prieteni în acest caz.

Accesul pe clădire a fost mult mai facil deoarece blocul se afla în plin proces de renovare. Anchetatorii sunt de părere că adolescenții știau dinainte această cale de acces, profitând de agitația creată de muncitori și de locatarii din imobil. Dosarul de cercetare penală a fost deschis pentru ucidere din culpă.

Care este trecutul fetei adolescenta

Trecutul fetei a fost unul extrem de dureros și plin de încercări majore. Adolescenta își pierduse mama în anul 2019, iar în perioada pandemiei s-a mutat în București pentru a locui împreună cu o mătușă, în timp ce tatăl ei nu s-a implicat deloc în creșterea ei. Mătușa care o avea în îngrijire a fost deja audiată de polițiști.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și explică faptul că lipsa unui suport emoțional stabil și singurătatea pot lăsa urme adânci în comportamentul tinerilor de această vârstă, mai ales atunci când trec prin momente vulnerabile.

„Este foarte importantă la vârsta asta ideea de siguranţă emoţională. Nu se regăsesc ei în ei înşişi. Şi în cazul în care e vorba de singurătate, pentru că poate familia nu este acolo, problemele sunt şi mai mari dacă nu avem resurse emoţionale în jur: un grup care să ne susţină”, a declarat Georgenta Pânişoară, psiholog pentru .