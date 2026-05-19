Lovitură pentru români. Cu cât au crescut facturile la gaze și energie după ce plafonarea a fost eliminată

Lovitură pentru români. Cu cât au crescut facturile la gaze și energie după ce plafonarea a fost eliminată

Ana Maria
19 mai 2026, 11:34
Sursa foto: epitesti
Facturi mai mari la gaze după eliminarea plafonării. Românii încep să resimtă efectele eliminării plafonării prețurilor la gaze și energie, odată cu apariția primelor facturi calculate după noile reguli. Deși autoritățile au anunțat un mecanism care să înlocuiască schema de plafonare, în realitate, multe dintre ofertele disponibile sunt deja peste nivelul cu care consumatorii erau obișnuiți.

Dacă anterior prețul plafonat era de 0,31 lei/kWh, noile tarife ajung în unele cazuri și la peste 0,40 lei/kWh, ceea ce înseamnă costuri semnificativ mai mari pentru populație.

Cu cât cresc facturile după eliminarea plafonării

Primele calcule arată că impactul asupra bugetului familiilor nu este deloc de neglijat. La un consum de 1.000 kWh, factura poate urca de la 310 lei la 400 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 90 de lei.

În București, situația nu este deloc încurajatoare. Din cele 34 de oferte disponibile, doar patru se mențin la nivelul fostului preț plafonat, potrivit Antena3.ro.

Printre ofertele apărute după eliminarea plafonării se numără:

  • 0,31 lei/kWh
  • 0,34 lei/kWh
  • 0,35 lei/kWh
  • 0,40 lei/kWh

Diferențele de tarif se traduc direct în facturi mai mari pentru consumatorii casnici.

Facturi mai mari la gaze după eliminarea plafonării. Ce soluție propune șeful ANRE

În contextul acestor scumpiri, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie, George Niculescu, spune că o măsură care ar putea reduce rapid presiunea asupra consumatorilor ar fi diminuarea TVA pentru gazele naturale.

Potrivit acestuia, reducerea cotei TVA de la 21% la 11% pentru consumatorii casnici ar putea avea efect imediat asupra facturilor.

O soluție ar fi scăderea TVA-ului, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare„, a explicat șeful ANRE.

Chiar dacă Guvernul a renunțat la schema de plafonare și a anunțat măsuri de reglementare, primele facturi arată că pentru mulți consumatori costurile au început deja să crească.

