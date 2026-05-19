Șeful BNR trage un mare semnal de alarmă după consultările de la Cotroceni: „Nu va fi bine”

Ana Maria
19 mai 2026, 14:05
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mugur Isărescu a transmis, marți, un semnal de alarmă în legătură cu întârzierea negocierilor pentru formarea noului Executiv. Șeful BNR a avertizat că o perioadă prea lungă de incertitudine politică ar putea afecta economia și piețele financiare.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind viitoarea formulă de guvernare și posibilele variante de premier luate în calcul în această perioadă.

Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă. Ce avertisment a transmis despre formarea Guvernului

Guvernatorul BNR a atras atenția că blocajele politice și amânarea unei soluții pentru noul guvern pot crea probleme economice într-un moment deja sensibil pentru România.

Ce-mi iese din gură se poate întâmpla pe piață, dar nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult”, a spus Mugur Isărescu.

Ce spune Isărescu despre varianta unui premier tehnocrat

Întrebat dacă un premier tehnocrat ar putea reprezenta o soluție pentru actuala criză politică, șeful BNR a răspuns precaut și a explicat că experiența sa din perioada în care a condus Guvernul a fost una diferită de contextul actual.

Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiții. Unu, până în anul în care am ajuns premier am participat la toate ședințele de guvern, că nu erau bani, și toată lumea se uita la BNR. Deci am cunoscut toată clasa politică. Doi, am negociat alături de ei acordurile cu FMI. Nu mi-a fost chiar greu să intru în temă”, a mai adăugat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu trage un semnal de alarmă. De ce consideră că un tehnocrat ar avea dificultăți

Mugur Isărescu susține că un premier venit din afara scenei politice ar putea întâmpina probleme în gestionarea Executivului și în relația cu miniștrii.

Nu știu cât de ușor i-ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme și mai ales să-i influențeze pe membri Guvernului. Trebuie să ai o anumită credibilitate, că altfel vorbești în gol”, a mai explicat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR și-a amintit și de perioada în care a ocupat funcția de premier, într-un an electoral tensionat politic.

Spre sfârșitul mandatului meu, fiind an electoral, vorbeam și eu acolo singur. Mai rămăsesem eu cu dl președinte Emil Constantinescu, toate celelalte partide erau… Și număram ca un deținut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria”, a mai spus Isărescu, potrivit Știripesurse.

Cum a descris Mugur Isărescu funcția de premier

Șeful BNR a făcut o comparație între poziția de guvernator și cea de prim-ministru, spunând că funcția de premier este mult mai dificilă din cauza presiunilor și tensiunilor politice.

Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă: unde credeți că este mai greu, mai bine, ca guvernator sau ca premier, ce să-i răspund? Ca premier trebuie să ai ochi nu numai în față, ci și în stânga, în dreapta și mai ales în spate să vezi cine te înjunghie sau cel puțin să te ferești. Mult mai greu să fii premier, un job extrem de solicitant”, a conchis Mugur Isărescu.

