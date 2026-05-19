Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km

Se știe deja că scuterele sunt printre cele mai eficiente mijloace de transport urban, iar dacă mai sunt și electrice, atunci avantajele cresc exponențial datorită costurilor minime de exploatare.

Pentru curieri, restaurante sau antreprenori independenți, sau pur și simplu pentru cei care vor să meargă la birou traversând un oraș aglomerat, un scuter nu mai este doar un mijloc de transport, ci un instrument de lucru. Iar modelul Voltarom VS1 duce această idee mai departe: se conduce fără permis, are un motor electric de 2000 de wați și poate parcurge până la 80 km cu un cost de încărcare mai mic de 5 lei.

Având o autonomie de până la 74 de kilometri și un acumulator cu o capacitate totală de 3 kW, Voltarom VS1 este printre cele mai economice mijloace de transport existente pe piață. Mai mult, cele mai recente statistici arată că deplasările zilnice urbane în și dinspre locurile de muncă totalizează mai puțin de 10 kilometri pe zi, în medie. Prin urmare, un utilizator poate merge zilnic toată săptămâna la serviciu și asta-l va costa doar cinci lei, adică mai puțin decât orice abonament de transport public.

Totodată, datorită motorului de 2000 de wați, Voltarom VS1 poate ține liniștit pasul cu traficul. Ba, mai mult, datorită dimensiunilor reduse, va putea reuși să avanseze atunci când toate celelalte vehicule din jurul său vor staționa. Producătorul a limitat viteza maximă a scuterului la 25 km/h, astfel încât se poate conduce fără permis.

Asta înseamnă un avantaj major: nu ai nevoie de școală de șoferi, nu pierzi timp cu examene și nu depinzi de costurile suplimentare ale unui permis de categoria A1. Pentru mulți tineri sau pentru cei care vor un venit suplimentar rapid, acesta este un detaliu decisiv. Totodată, bateria detașabilă permite încărcarea facilă acasă sau la birou. Nu trebuie să ai garaj sau să scoți un prelungitor pe geam ca să-l încarci.

Atunci când vrei să începi să faci un ban în plus din livrări, viteza de deplasare și costurile reduse de operare sunt esențiale. Deoarece Voltarom VS1 a fost gândit exact pentru acest tip de utilizare intensivă urbană, vei putea vedea avantajele încă din prima zi de utilizare. Greutatea redusă, roțile adaptate orașului, suspensiile confortabile și frânele eficiente te vor face să-l apreciezi de la primul metru parcurs. În plus, poziția de condus confortabilă și șaua prevăzută cu pernă din spumă vor face orice deplasare mai puțin obositoare.

Atunci când ai un vehicul nou, nu-ți pui problema defecțiunilor. Dar lucrurile se pot schimba radical în scurt timp. Dar este livrat gratuit și vine împreună cu un pachet consistent de avantaje și beneficii care te vor convinge că este o alegere excelentă pentru utilizarea cotidiană. În primul rând, vine cu o garanție de 7 ani pentru acumulatori, serviciu unic în România. Totodată, merită precizat faptul că scuterul este livrat împreună cu Cartea de Identitate a Vehiculului emisă de Registrul Auto Român. Astfel, o mare parte din procedurile necesare înmatriculării este deja îndeplinită. Iar pentru că oricând poate apărea neprevăzutul, Voltarom asigură service-ul scuterului oriunde în România, direct la domiciliul clientului. Totodată, punerea în funcțiune este gratuită.

Acest tip de suport reduce riscurile și contribuie la stabilitatea investiției. Pentru o flotă de scutere electrice, predictibilitatea costurilor este esențială.

Când costul de exploatare scade sub 5 lei pentru 74 km și nu ai nevoie de permis, barierele de intrare sunt minime. Cheltuielile lunare devin previzibile, iar fiecare livrare contribuie direct la profit, nu la acoperirea costurilor de carburant. Mai mult, odată cu livrarea, face și instructaj gratuit utilizatorilor, astfel încât eficiența scuterului VS1 să fie evidentă încă de la primii metri parcurși.

Scuterul care își scoate singur banii nu este o formulă de marketing. Este rezultatul unui calcul simplu: motor electric de 2000 de wați, autonomie urbană de aproximativ 74 km, cost redus pe kilometru și întreținere minimă. Pentru cei care caută independență financiară în oraș, cu investiție controlată și risc redus, Voltarom VS1 poate fi exact genul de unealtă care transformă mobilitatea într-un business sustenabil.