B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km

Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km

B1.ro
19 mai 2026, 13:48
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Scuterul care-și scoate singur banii – fără permis, cu costuri sub 5 lei la 80 km
Sursa foto: voltarom.ro

Se știe deja că scuterele sunt printre cele mai eficiente mijloace de transport urban, iar dacă mai sunt și electrice, atunci avantajele cresc exponențial datorită costurilor minime de exploatare.

Pentru curieri, restaurante sau antreprenori independenți, sau pur și simplu pentru cei care vor să meargă la birou traversând un oraș aglomerat, un scuter nu mai este doar un mijloc de transport, ci un instrument de lucru. Iar modelul Voltarom VS1 duce această idee mai departe: se conduce fără permis, are un motor electric de 2000 de wați și poate parcurge până la 80 km cu un cost de încărcare mai mic de 5 lei.

Având o autonomie de până la 74 de kilometri și un acumulator cu o capacitate totală de 3 kW, Voltarom VS1 este printre cele mai economice mijloace de transport existente pe piață. Mai mult, cele mai recente statistici arată că deplasările zilnice urbane în și dinspre locurile de muncă totalizează mai puțin de 10 kilometri pe zi, în medie. Prin urmare, un utilizator poate merge zilnic toată săptămâna la serviciu și asta-l va costa doar cinci lei, adică mai puțin decât orice abonament de transport public.

Totodată, datorită motorului de 2000 de wați, Voltarom VS1 poate ține liniștit pasul cu traficul. Ba, mai mult, datorită dimensiunilor reduse, va putea reuși să avanseze atunci când toate celelalte vehicule din jurul său vor staționa. Producătorul a limitat viteza maximă a scuterului la 25 km/h, astfel încât se poate conduce fără permis.

Asta înseamnă un avantaj major: nu ai nevoie de școală de șoferi, nu pierzi timp cu examene și nu depinzi de costurile suplimentare ale unui permis de categoria A1. Pentru mulți tineri sau pentru cei care vor un venit suplimentar rapid, acesta este un detaliu decisiv. Totodată, bateria detașabilă permite încărcarea facilă acasă sau la birou. Nu trebuie să ai garaj sau să scoți un prelungitor pe geam ca să-l încarci.

Atunci când vrei să începi să faci un ban în plus din livrări, viteza de deplasare și costurile reduse de operare sunt esențiale. Deoarece Voltarom VS1 a fost gândit exact pentru acest tip de utilizare intensivă urbană, vei putea vedea avantajele încă din prima zi de utilizare. Greutatea redusă, roțile adaptate orașului, suspensiile confortabile și frânele eficiente te vor face să-l apreciezi de la primul metru parcurs. În plus, poziția de condus confortabilă și șaua prevăzută cu pernă din spumă vor face orice deplasare mai puțin obositoare.

Atunci când ai un vehicul nou, nu-ți pui problema defecțiunilor. Dar lucrurile se pot schimba radical în scurt timp. Dar Voltarom VS1 este livrat gratuit și vine împreună cu un pachet consistent de avantaje și beneficii care te vor convinge că este o alegere excelentă pentru utilizarea cotidiană. În primul rând, vine cu o garanție de 7 ani pentru acumulatori, serviciu unic în România. Totodată, merită precizat faptul că scuterul este livrat împreună cu Cartea de Identitate a Vehiculului emisă de Registrul Auto Român. Astfel, o mare parte din procedurile necesare înmatriculării este deja îndeplinită. Iar pentru că oricând poate apărea neprevăzutul, Voltarom asigură service-ul scuterului oriunde în România, direct la domiciliul clientului. Totodată, punerea în funcțiune este gratuită.

Acest tip de suport reduce riscurile și contribuie la stabilitatea investiției. Pentru o flotă de scutere electrice, predictibilitatea costurilor este esențială.

Când costul de exploatare scade sub 5 lei pentru 74 km și nu ai nevoie de permis, barierele de intrare sunt minime. Cheltuielile lunare devin previzibile, iar fiecare livrare contribuie direct la profit, nu la acoperirea costurilor de carburant. Mai mult, odată cu livrarea, Voltarom face și instructaj gratuit utilizatorilor, astfel încât eficiența scuterului VS1 să fie evidentă încă de la primii metri parcurși.

Scuterul care își scoate singur banii nu este o formulă de marketing. Este rezultatul unui calcul simplu: motor electric de 2000 de wați, autonomie urbană de aproximativ 74 km, cost redus pe kilometru și întreținere minimă. Pentru cei care caută independență financiară în oraș, cu investiție controlată și risc redus, Voltarom VS1 poate fi exact genul de unealtă care transformă mobilitatea într-un business sustenabil.

Tags:
Citește și...
Epidemia de ebola se exinde cu rapiditate. Autoritățile au semnalat 131 de decese. Directorul OMS, îngrijorat de amploarea contagiunii
Eveniment
Epidemia de ebola se exinde cu rapiditate. Autoritățile au semnalat 131 de decese. Directorul OMS, îngrijorat de amploarea contagiunii
Newsweek: 6.000.000.000€ „mită” electorală pentru bugetari în 2024. Cheltuieli crescute de 10 ori la stat, în 20 ani
Eveniment
Newsweek: 6.000.000.000€ „mită” electorală pentru bugetari în 2024. Cheltuieli crescute de 10 ori la stat, în 20 ani
Lovitură pentru pasageri. O cunoscută companie low-cost anulează aproape toate cursele de pe Otopeni. Ce rute dispar
Eveniment
Lovitură pentru pasageri. O cunoscută companie low-cost anulează aproape toate cursele de pe Otopeni. Ce rute dispar
O româncă stabilită în China a arătat meniul de la o nuntă tradițională. Ce au observat imediat românii (VIDEO)
Eveniment
O româncă stabilită în China a arătat meniul de la o nuntă tradițională. Ce au observat imediat românii (VIDEO)
Care sunt primele ipoteze ale anchetatorilor în cazul fetei care a căzut de la etajul 11 / Ce au declarat doi dintre prietenii adolescentei
Eveniment
Care sunt primele ipoteze ale anchetatorilor în cazul fetei care a căzut de la etajul 11 / Ce au declarat doi dintre prietenii adolescentei
Lovitură pentru români. Cu cât au crescut facturile la gaze și energie după ce plafonarea a fost eliminată
Eveniment
Lovitură pentru români. Cu cât au crescut facturile la gaze și energie după ce plafonarea a fost eliminată
Locuințe mai ieftine pentru tineri după majorarea TVA. Ce condiții prevede noul proiect din Parlament
Eveniment
Locuințe mai ieftine pentru tineri după majorarea TVA. Ce condiții prevede noul proiect din Parlament
PNȚCD, evacuat din sediul din centrul Capitalei după datorii uriașe. Spațiul ar fi fost subînchiriat ilegal de către Aurelian Pavelescu unui restaurant
Eveniment
PNȚCD, evacuat din sediul din centrul Capitalei după datorii uriașe. Spațiul ar fi fost subînchiriat ilegal de către Aurelian Pavelescu unui restaurant
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Eveniment
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Eveniment
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Ultima oră
13:46 - Meta elimină mii de locuri de muncă pentru a se concentra exclusiv pe inteligența artificială
13:38 - e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru anumite persoane fizice. Ce anunț a făcut ministrul de Finanțe
13:38 - Tensiunile din Rusia și NATO sunt în creștere. Un oficial rus avertizează asupra riscului de conflict
13:33 - Momentul în care Inteligența Artificială decide că oamenii devin inutili. Avertismentul specialiștilor
13:27 - Nimeni nu se aștepta la asemenea sumă. Câți bani au trimis românii din străinătate în România în doar trei luni
13:22 - Ciucu: „Eu cred că este nevoie de un guvern politic PSD-AUR. Au demonstrat deja că au o majoritate pentru a dărâma un guvern. Grindeanu să nu mai fugă de răspundere” (VIDEO)
13:16 - Fiul fondatorului Mango, arestat în Spania. Este suspectat că și-a ucis tatăl
13:00 - USR nu mai vrea PSD la guvernare. Oana Țoiu: PSD nu poate și nu vrea să ducă România pe drumul corect (VIDEO)
12:59 - Epidemia de ebola se exinde cu rapiditate. Autoritățile au semnalat 131 de decese. Directorul OMS, îngrijorat de amploarea contagiunii
12:42 - Newsweek: 6.000.000.000€ „mită” electorală pentru bugetari în 2024. Cheltuieli crescute de 10 ori la stat, în 20 ani