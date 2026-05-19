Meta se pregătește de concedierea a 10% din angajații pe care îi are în cursul zilei de miercuri. Directorii încearcă acum să ofere lămuriri angajaților.

Meta se pregătește de reducerea personalului. Când încep disponibilizările?

Șefa departamentului de resurse umane a transmis deja o notă internă prin care a explicat cum se va organiza procesul de concediere, care va afecta în jur de 8.000 de posturi. Notificările oficiale vor fi trimise în trei valuri succesive, începând de la primele ore ale dimineții, în funcție de regiunile în care se află angajații.

Planul companiei este de a reduce în mod special funcțiile de management pentru a crea o structură organizațională mult mai plată.

Conducerea consideră că echipele mai mici, organizate pe grupuri independente, au o autonomie mai mare și se pot mișca mult mai rapid pe piața tehnologică actuală.

Care este noua strategie pe care o adoptă compania

Pe lângă persoanele care vor părăsi definitiv compania, are în plan și o restructurare masivă a departamentelor rămase. Peste 7.000 de angajați vor fi mutați pe roluri noi, urmând să se ocupe exclusiv de proiectele și inițiativele din domeniul inteligenței artificiale, scrie

Această direcție este văzută de directori ca fiind absolut crucială pentru succesul pe termen lung al afacerii. De altfel, anumite echipe din cadrul diviziei care se ocupă de realitatea virtuală au început deja să treacă prin acest proces și să se împartă în colective mult mai restrânse.

Ce bugete uriașe sunt puse la bătaie pentru noile tehnologii

Schimbările radicale de personal vin în contextul în care compania cheltuie sume astronomice în cursa globală pentru supremația în inteligența artificială.

Pentru acest an, estimările arată că investițiile de capital se vor situa la un nivel record, undeva între 125 și 145 de miliarde de dolari.

Deși valul de miercuri este cel mai mare din ultima perioadă, conducerea le-a transmis deja oamenilor că nu sunt excluse alte reduceri de personal în viitorul apropiat. Această mișcare radicală confirmă planurile anunțate încă de luna trecută privind micșorarea severă a numărului total de salariați.