Adoptarea noii legi a salarizării bugetare a devenit o miză uriașă pentru România. Țara noastră riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă proiectul nu va fi aprobat până la finalul lunii august. Surse Antena 3 CNN susțin că a aprobat suplimentarea anvelopei bugetare cu 7,5 miliarde de lei. Fondurile ar putea aduce majorări salariale pentru aproape jumătate dintre angajații de la stat.

Câți bugetari vor beneficia, de fapt, de majorări salariale

Negocierile pentru intră într-o etapă decisivă. Miza este uriașă atât pentru Guvern, cât și pentru sute de mii de angajați la stat. Ministrul Dragoș Pîslaru urmează să negocieze cu oficialii Comisiei Europene valoarea anvelopei salariale, de care depinde direct câți bugetari vor primi majorări și câți vor rămâne cu veniturile înghețate.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ministerul Finanțelor a aprobat o majorare a anvelopei salariale cu 7,5 miliarde de lei, până la 173,5 miliarde de lei. Simulările făcute de instituție arată că o creștere de 8 miliarde de lei ar permite majorări pentru aproximativ 53% dintre salariile actuale din sistemul public. Dacă bugetul suplimentar ar fi ajuns la 12 miliarde de lei, aproape 73% dintre bugetari ar fi beneficiat de creșteri salariale.

În paralel, autoritățile caută soluții pentru reducerea presiunii pe buget. Recent, premierul demis Ilie Bolojan declara că România are „cheltuieli salariale disproporționat de mari față de posibilitățile țării”. Acesta avertiza că majorările consistente nu pot fi susținute fără reduceri de cheltuieli și chiar restructurări în sistemul public, acolo unde personalul nu este justificat.

Sursele citate susțin însă că salariile demnitarilor nu vor putea fi înghețate și nici eliminate din viitoarele majorări. Între timp, PSD insistă ca proiectul noii legi a salarizării să fie trimis cât mai rapid în Parlament, unde ar putea ajunge chiar în această săptămână.

Ce sporuri dispar și cine riscă să rămână cu salariile blocate

Noua lege a salarizării vine cu schimbări majore pentru angajații din sistemul public și taie o serie de beneficii acordate până acum bugetarilor. Proiectul prevede eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare, care este în prezent de 300 de lei brut, dar și a sporului de cifru și a indemnizației de hrană. În schimb, rămâne în vigoare sporul de 40% pentru proiectele europene, de care vor putea beneficia în continuare inclusiv primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de Consilii Județene.

Noile grile salariale au provocat deja reacții dure din partea sindicatelor din educație și sănătate. În cazul profesorilor, varianta actuală a legii arată că salariul maxim din învățământul preuniversitar nu ar atinge coeficientul 3, pe o scară de salarizare de la 1 la 8. În sistemul sanitar, sporul pentru condiții deosebit de periculoase ar urma să fie redus de la 85% la 40%, măsură criticată de angajații din domeniu.

Ministrul interimar al Muncii, , a încercat să calmeze temerile legate de eventuale tăieri salariale. „Va exista o prevedere expresă că veniturile aflate în plată nu vor scădea”, a declarat oficialul. Acesta a admis însă că, în unele situații, anumite categorii de bugetari ar putea avea salariile stagnate până la următoarele indexări.

Pîslaru spune că scopul reformei este refacerea ierarhiilor salariale din sectorul public și construirea unei grile „pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist”. „Ce încercăm să facem prin această lege de salarizare este să creăm din nou acele legături între familiile ocupaţionale, acele corelaţii care să aşeze grila pe bază de coeficienţi într-un mod profesionist”, a explicat ministrul.

Oficialul a vorbit și despre limitarea sporurilor acordate în sistemul public. „Pe partea de sporuri discuția este să fie de maxim 20% din salariu”, a precizat Dragoș Pîslaru.