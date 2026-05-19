Epidemia de ebola se răspândește rapid

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea cu care se extinde epidemia de ebola în Congo. El a reacționat la scurtă vreme după ce din această țară au făcut un bilanț al cazurilor. Şeful OMS a declarat duminică o urgenţă de sănătate publică de proporţii internaţionale (USPPI), în contextul epidemiei care afectează RDC şi Uganda.

Potrivit ministrului sănătăţii din Congo, Samuel Roger Kamba, boala a provocat, deja, moartea a 131 de pacienți. Ministrul a precizat că decesele raportate au fost identificate în comunitate, dar nu poate spune că toate sunt legate de Ebola. Totodată a precizat că există alte 513 suspiciuni de îmbolnăvire.

„Vom convoca astăzi comitetul de urgenţă pentru a oferi recomandări temporare”, a anunţat directorul OMS.

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă. Temutul virus a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani. Până în prezent există puține probe testate în laborator care să confirme boala. Bilanţurile se bazează în principal pe cazuri suspecte.

Ce informații au autoritățile despre epidemie?

Epidemia de ebola are epicentrul în Ituri, o provincie din nord-estul RD Congo, la graniţa cu Uganda şi Sudanul de Sud. Aici au loc, zilnic, mişcări intense de populaţie legate de activitatea minieră. În aceste condiții, virusul s-a răspândit rapid dincolo de granițele provinciei și ale Republicii Democratice Congo.

Cazuri suspecte au fost semnalate în mai multe zone, între care Butembo, un nod comercial situat în provincia Nord-Kivu, vecină cu Ituri, la aproximativ 200 km de focar. Informația a fost confirmată de ministrul Samuel Roger Kamba, fără a oferi mai multe detalii. Un alt caz a fost semnalat la Goma, un oraş din estul Congo, controlat de grupul armat antiguvernamental M23.

„Din păcate, alerta a întârziat în comunitate, deoarece se credea că este vorba de o boală mistică şi, din această cauză, bolnavii nu au fost duşi la spital”, a explicat Kamba.

Oficialii din domeniul sănătăţii au confirmat noi infecţii cu Ebola în estul Republicii Democrate Congo, săptămâna trecută, astfel că numărul total al cazurilor indică o extindere la un nivel fără precedent. Este cea mai amplă epidemie dintre cele înregistrate până acum.

Cum s-a extins epidemia de ebola

Autoritățile au fost luate prin surprindere și au comis mai multe greșeli care au dus la depistarea cu întârziere a bolii. Epidemia de ebola luase amplore deja când responsabilii din Sănătate și-au dat seama cu ce se confruntă. Informația a fost confirmată, pentru Reuters, de doi oficiali congolezi. Potivit acestora, boala s-a extins fără să fie depistată în teritoriul controlat de rebeli în est şi peste graniţă, până în capitala Ugandei.

De asemenea, obiceiurile funerare locale au contribuit la răspândirea viruslui. Testele de diagnostic dintr-un laborator local au fost calibrate pentru o tulpină greşită de Ebola, iar probele trimise la Kinshasa nu au fost depozitate sau transportate corespunzător, au explicat oficialii. Așa s-a ajuns ca boala să scape de sub control.

„În acest moment este doar un haos total. Nu cred că avem nici măcar o idee aproximativă despre câte cazuri există. Va dura destul de mult timp până când se vor putea pune cap la cap toate informaţiile”, spune Craig Spencer, medic de urgenţă şi profesor de sănătate publică la Universitatea Brown.

În acest context, reducerile bugetare reprezintă o provocare pentru autoritățile care încearcă să găsească soluții. Lievin Bangali, coordonator principal pentru sănătate al Comitetului Internaţional de Salvare din Congo, a declarat că reducerile ajutorului extern care afectează Congo ar putea fi parţial de vină.