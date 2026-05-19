e-Factura devine opțională. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, pe Facebook, că persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și se identifică fiscal prin CNP ar urma să scape de obligația folosirii sistemului RO e-Factura. Anunțul vine după ce un amendament propus de Ministerul Finanțelor a fost aprobat luni în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților.

Dacă modificarea legislativă va trece și de votul final, utilizarea platformei va deveni opțională pentru această categorie de contribuabili.

Potrivit amendamentului adoptat în comisie, măsura îi vizează pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, dar și pe agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori.

În plus, vor fi exceptate și persoanele care închiriază pe termen scurt camere prin platforme online de rezervări, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România pe baza unor acorduri interguvernamentale.

Totodată, persoanele care nu vor mai fi obligate să utilizeze sistemul și nu doresc să îl mai folosească vor putea solicita radierea din registrele .

Ce spune Alexandru Nazare despre modificarea sistemului

Ministrul Finanțelor susține că decizia a fost luată după consultări cu reprezentanți din domeniul cultural, academic și fiscal, care au semnalat problemele pe care le-ar fi generat obligativitatea utilizării sistemului pentru persoanele fizice.

“Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă.

Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.

În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.”, a scris Nazare pe .

“Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget.

De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional.

Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți.

Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecții necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislație într-adevăr funcțională.”, a scris Nazare pe Facebook.

De ce renunță Ministerul Finanțelor la obligativitate

Ministerul Finanțelor consideră că introducerea obligativității pentru persoanele fizice care emit facturi ocazional sau desfășoară activități independente de mică amploare ar fi generat mai multă birocrație decât beneficii reale pentru colectarea taxelor.

Autoritățile spun că digitalizarea ANAF rămâne o prioritate, însă măsurile trebuie aplicate gradual și adaptate nivelului de risc fiscal, pentru a evita încărcarea inutilă a contribuabililor care își declară deja corect veniturile.