Cireșele au apărut în Piața Rahova, considerată cea mai ieftină piață din București. Un kilogram adus din Grecia costă puțin peste 10 lei. Prețul este mult mai mic față de restul

Cât costă fructele de sezon în Piața Rahova

Iubitorii fructelor de primăvară au început deja să ia la rând tarabele din Capitală pentru a vedea unde găsesc cele mai bune prețuri. Diferențele sunt uriașe de la o zonă la alta.

Dacă în alte locuri din oraș prețurile rămân destul de piperate, în Piața Rahova comercianții vând marfa importată din Grecia cu 17,90 lei sau 18 lei kilogramul. Cele mai calitative și mari fructe din această piață nu depășesc suma de 27 de lei pentru un kilogram.

Ce prețuri uriașe au fost afișate în Piața Amzei

La polul opus se află Piața Amzei, unde clienții au avut parte de un adevărat șoc financiar. Aici, un singur kilogram se vindea în cursul zilei de sâmbătă, 16 mai, cu sume cuprinse între 55 și 65 de lei, scrie .

Comercianții din această zonă centrală oferă posibilitatea plății cu cardul, însă explică faptul că tarifele ridicate sunt justificate direct de chiriile foarte mari pe care sunt obligați să le plătească lună de lună pentru închirierea tarabelor.

Cât au ajuns să coste cireșele în Piața Obor

O altă destinație populară pentru cumpărături este Piața Obor, unde bucureștenii s-au înghesuit la cozi pentru a-și potoli pofta.

Aici, ofertele sunt variate: marfa adusă din Grecia s-a vândut cu prețuri între 13,90 și 15,90 lei kilogramul, în timp ce opțiunile autohtone, românești, au variat de la 10,25 lei și până la 30 de lei kilogramul.

Tarifele din Obor au înregistrat o scădere vizibilă pe 16 mai față de începutul lunii, când aceleași fructe se vindeau cu peste 20 de lei kilogramul.