Lovitură pentru pasageri. Compania aeriană FLYONE renunță la aproape toate rutele internaționale pe care le anunțase pentru Aeroportul Henri Coandă din București, deși unele dintre acestea urmau să fie lansate chiar în această perioadă. Mai multe zboruri către destinații populare din Europa au fost anulate înainte de inaugurare, potrivit informațiilor publicate de .

Operatorul anunțase încă de la finalul anului 2021 extinderea operațiunilor din București, cu mai multe curse regulate spre orașe importante din Europa.

Lovitură pentru pasageri. Ce zboruri trebuiau să fie lansate de pe Otopeni

Conform planurilor inițiale, în lunile aprilie și mai 2026, FLYONE urma să inaugureze curse regulate între București și aeroporturile din:

Dublin (Irlanda)

Frankfurt Hahn (Germania)

Paris Charles de Gaulle (Franța)

Barcelona (Spania)

Londra Luton (Marea Britanie)

Totodată, în luna iunie erau programate și alte două rute noi, spre:

Madrid (Spania)

Nisa (Franța)

Ce curse au fost anulate

În cele din urmă, majoritatea acestor planuri nu vor mai fi puse în practică.

Singura rută care a fost lansată este cea către Londra Luton, care a debutat pe 17 mai 2026.

În schimb, cursele spre Dublin, Frankfurt Hahn, Paris Charles de Gaulle, Nisa, Barcelona și Madrid au fost eliminate înainte de a deveni operaționale.

Ce destinații mai operează FLYONE din București

În acest moment, compania mai comercializează bilete doar pentru câteva destinații internaționale, respectiv:

Tel Aviv (Israel)

Bruxelles (Belgia)

Londra (Marea Britanie)

Decizia companiei vine după ce anunțase o extindere semnificativă a rețelei de zboruri din Capitală, însă planurile au fost reduse drastic înainte ca majoritatea curselor să fie lansate.