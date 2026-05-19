Un război între Rusia și este foarte posibil, avertizează un diplomat de la Moscova. Iar acest lucru ar putea avea consecințe catastrofale pentru ambele părți.

Cresc riscurile unui război între Rusia și NATO

Un diplomat rus de rang înalt, Serghei Riabkov, a avertizat că riscurile unei ciocniri directe între Rusia şi NATO cresc foarte mult. Un astfel de război va avea, cu siguranță, consecințe catastrofale pentru ambele părți, după cum relatează Reuters.

Într-un interviu acordat agenţiei de ştiri TASS, Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, a declarat că există o naraţiune tot mai prezentă privind „ameninţarea iminentă a unui război de mare intensitate” cu .

„Drept rezultat al acestei escaladări a tensiunilor, inclusiv a unor acţiuni deschis provocatoare în sfera nucleară, riscurile cresc, la fel ca şi pericolul unei ciocniri directe între NATO şi ţara noastră, cu toate potenţialele consecinţe catastrofale pe care le-ar presupune acest lucru”, a declarat Riabkov pentru TASS.

Armata rusă va începe, marţi, trei zile de exerciţii militare cu arme nucleare, pentru care a mobilizat mii de soldaţi în ţară, după cum a anunţat Ministerul rus al Apărării.

Exerciții militare cu arme nucleare

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat începererea comune cu Belarus. Aceste manevre implică scenarii de război împotriva NATO, în care sunt folosite arme nucleare.

„În perioada 19-21 mai, forţele armate ale Federaţiei Ruse desfăşoară un exerciţiu de pregătire şi utilizare a armamentului nuclear în caz de ameninţare de agresiune”, a anunţat Ministerul Apărării.

Aceste exerciții vin în contextul războiului cu Ucraina, când Rusia aduce regulat în discuție puterea armelor sale nucleare. De altfel, a amenințat în mai multe rânduri cu folosirea acestor arme. În februarie, a expirat tratatul New START, ultimul angajament care limita arsenalele nucleare ruseşti şi americane.

La exerciții vor fi mobilizați peste 65.000 de militari şi 7.800 de tipuri de echipamente şi arme, dintre care peste 200 de lansatoare de rachete. Vor participa avioane, nave, submarine şi submarine nucleare. De asemenea, sunt prevăzute lansări de testare ale rachetelor balistice şi de croazieră, a adăugat ministerul.