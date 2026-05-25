Sute de deținuți au protestat pe acoperișul unei închisori din Venezuela, după ce au acuzat abuzuri, tortură și violențe din partea personalului penitenciar. Incidentul a avut loc la Centrul de Detenție Judiciară Barinas, unde deținuții au incendiat saltele, au afișat mesaje de tip „SOS” și au cerut înlăturarea directorului unității, potrivit AFP și Reuters, citat de .

Cum au izbucnit tensiunile din Venezuela?

Tensiunile au izbucnit duminică în orașul Barinas, aflat la aproximativ 500 de kilometri de Caracas. Deținuții au urcat pe acoperișul centrului de detenție din Venezuela și au protestat în timp ce din curtea închisorii se ridicau coloane mari de fum.

Potrivit AFP, citată de Agerpres, deținuții au scandat împotriva torturii și au afișat bannere pe care scria „SOS” și „Ne torturează”. În jurul penitenciarului au fost mobilizați polițiști cu scuturi, în timp ce familiile persoanelor încarcerate așteptau informații în apropiere.

Ce au încercat să facă deținuții ?

Reuters relatează că deținuții au cerut demiterea directorului închisorii, Elvis Macuare Guerrero, acuzând conducerea penitenciarului că ar fi permis abuzuri grave. În materiale distribuite de Observatorul Penitenciarelor din Venezuela, un ONG local, unul dintre deținuți susține că gardienii ar fi tras asupra unor persoane neînarmate.

Deținuții au mai acuzat că li s-ar fi luat hainele, că ar fi fost privați de vizite și că ar fi fost presați să vândă droguri. Autoritățile venezuelene nu au oferit imediat un punct de vedere privind acuzațiile, potrivit .

Ce spun rudele deținuților?

În afara penitenciarului, rudele deținuților au trăit ore de neliniște. Unele au încercat să se apropie de unitate și s-au confruntat cu forțele Gărzii Naționale, potrivit Reuters. Membrii au declarat pentru organizațiile locale că au auzit țipete și explozii după intrarea forțelor de ordine în zonă.

O femeie citată de AFP a spus că nu mai știe nimic despre fiul ei din 8 mai și a acuzat tratamente violente în interiorul centrului de detenție.

Închisorile din Venezuela, sub presiune

Revolta de la Barinas readuce în atenție situația dificilă din sistemul penitenciar venezuelean. Organizațiile pentru drepturile omului au semnalat de-a lungul timpului probleme precum supraaglomerarea, lipsa hranei, accesul limitat la servicii medicale și acuzații repetate de abuzuri.

Observatorul din Venezuela a transmis că documentează