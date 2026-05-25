Buzău: Copil de 4 ani, mort după ce a fost sfâșiat de un câine. Cum s-a produs tragedia

Traian Avarvarei
25 mai 2026, 10:04
Sursa foto simbol: Pixabay

Un copil de nici 4 ani a murit, duminică, după ce a fost sfâșiat de un câine. Tragedia a avut loc în Limpeziș, comuna buzoiană Movila Banului.

Copil sfâșiat de câine. Mama a făcut atac de panică

Băiatul plecase din curtea casei și, când mama lui și-a dat seama că lipsește, a plecat în căutarea sa. Ulterior, s-a alăturat căutărilor și proprietarul unui teren din vecinătate, pe care se află un adăpost de iarnă pentru animale. În jurul orelor 19:30, bărbatul a anunțat autoritățile că a găsit copilul mort, în zona adăpostului. Terenul respectiv e împrejmuit parțial, iar câinele de pază care l-ar fi atacat pe copil era legat.

„La data de 24 mai, polițiștii din Buzău au fost sesizați cu privire la faptul că un minor din Movila Banului ar fi fost mușcat de un câine și ar fi decedat. Imediat după primirea sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că este vorba despre un minor de 3 ani și 11 luni. Acesta ar fi ieșit din curtea locuinței, deplasându-se pe o proprietate învecinată, unde ar fi fost mușcat de un câine, aparținând persoanei ce deține terenul respectiv”, a transmis IPJ Buzău, pentru Agerpres.

Mama copilului a fost transportată la spital după ce a suferit mai multe atacuri de panică, fiind ulterior externată.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.

