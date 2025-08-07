Un reporter TVR Info l-a internat pe Ion Iliescu la „Grigore Antipa” în loc de „Agrippa Ionescu”. E o altă gafă după ce, sâmbătă, tot TVR îl dăduse mort pe fostul președinte, deși încă trăia. Și EuroNews România s-a remarcat, după ce o prezentatoare l-a ”omorât” din greșeală pe actualul președinte, Nicușor Dan.

Sâmbătă, în jurnalul de la ora 14.00, TVR și TVR Info fostului președinte Ion Iliescu, deși acesta trăia. Gafa a pornit de la o postare pe Facebook a lui Răzvan Butaru, producător al emisiunii „Dosar România”, considerat un om de bază „în ce privește cariera lui Ion Iliescu”. Butaru anunțase moartea lui Iliescu și angajații TVR au dat informația pe post fără s-o mai verifice din alte surse.

Ion Iliescu , 5 august, la ora 15.55.

Marți, în jurnalul TVR Info de la ora 17.00, cu puțin timp înainte ca decesul fostului președinte să fie anunțat oficial, un reporter a încurcat „Agrippa Ionescu” cu „Grigore Antipa”.

„Colega mea Ilinca Nazarie vine cu amănunte”, a fost introducerea făcută de Loredana Iordache, din platoul știrilor.

„Ce ştim până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient critic. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanţii spitalului Grigore Antipa din Capitală au precizat că starea de sănătate a fostului preşedinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis reporterul TVR din fața spitalului, potrivit

De precizat că numele spitalului vine de la Agrippa Ionescu, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie. Iar muzeul se numește după Grigore Antipa – naturalist, biolog, zoolog și oceanolog.

Iar la EuroNews România o prezentatoare a încurcat numele președinților. În loc să spună de Ion Iliescu, l-a invocat pe actualul președinte, Nicușor Dan.

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”, prezentatoarea de știri de la Euronews, potrivit

