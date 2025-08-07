B1 Inregistrari!
TVR, încă o gafă: L-a trimis pe Ion Iliescu la muzeul „Grigore Antipa”

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 17:03
Fostul președinte Ion Iliescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un reporter TVR Info l-a internat pe Ion Iliescu la „Grigore Antipa” în loc de „Agrippa Ionescu”. E o altă gafă după ce, sâmbătă, tot TVR îl dăduse mort pe fostul președinte, deși încă trăia. Și EuroNews România s-a remarcat, după ce o prezentatoare l-a ”omorât” din greșeală pe actualul președinte, Nicușor Dan.

Cuprins

  • Ce gafe au făcut jurnaliștii TVR pe subiectul Ion Iliescu
  • Ce gafă a făcut o prezentatoare EuroNews, când relata despre funeraliile lui Iliescu

Ce gafe au făcut jurnaliștii TVR pe subiectul Ion Iliescu

Sâmbătă, în jurnalul de la ora 14.00, TVR și TVR Info au anunțat decesul fostului președinte Ion Iliescu, deși acesta trăia. Gafa a pornit de la o postare pe Facebook a lui Răzvan Butaru, producător al emisiunii „Dosar România”, considerat un om de bază „în ce privește cariera lui Ion Iliescu”. Butaru anunțase moartea lui Iliescu și angajații TVR au dat informația pe post fără s-o mai verifice din alte surse.

Ion Iliescu a murit abia marți, 5 august, la ora 15.55.

Marți, în jurnalul TVR Info de la ora 17.00, cu puțin timp înainte ca decesul fostului președinte să fie anunțat oficial, un reporter a încurcat „Agrippa Ionescu” cu „Grigore Antipa”.

„Colega mea Ilinca Nazarie vine cu amănunte”, a fost introducerea făcută de Loredana Iordache, din platoul știrilor.

„Ce ştim până în acest moment este că Ion Iliescu este considerat de către medici un pacient critic. Asta ne-au transmis încă de sâmbătă, din momentul în care reprezentanţii spitalului Grigore Antipa din Capitală au precizat că starea de sănătate a fostului preşedinte Ion Iliescu s-a deteriorat”, a transmis reporterul TVR din fața spitalului, potrivit Pagina de Media.

De precizat că numele spitalului vine de la Agrippa Ionescu, fondatorul școlii românești de chirurgie plastică și reparatorie. Iar muzeul se numește după Grigore Antipa – naturalist, biolog, zoolog și oceanolog.

Ce gafă a făcut o prezentatoare EuroNews, când relata despre funeraliile lui Iliescu

Iar la EuroNews România o prezentatoare a încurcat numele președinților. În loc să spună de Ion Iliescu, l-a invocat pe actualul președinte, Nicușor Dan.

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc”, a transmis prezentatoarea de știri de la Euronews, potrivit Libertatea.

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu

