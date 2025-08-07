B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » „A fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc” / Gafă uluitoare în direct la Euronews (VIDEO)

George Lupu
07 aug. 2025, 11:23
Fostul președinte Ion Iliescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O gafă uluitoare a fost făcută în direct la Euronews România. În timp ce relata despre sosirea oficialilor la Palatul Cotroceni, o prezentatoare l-a confundat din greșeală pe actualul președinte Nicușor Dan, cu defunctul Ion Iliescu.

Gafă uluitoare la Euronews România

Această gafă de la Euronews România a avut loc în contextul în care sicriul cu trupul lui Ion Iliescu a ajuns miercuri la Palatul Cotroceni:

„Am văzut, așadar, cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc. Începe acum momentul în care oficialii și foști șefi de stat ajung la Palatul Cotroceni să-și prezinte condoleanțele. Din minut în minut, îl așteptăm pe Emil Constantinescu”, a spus prezentatoarea, potrivit stiripesurse.ro.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a ajuns miercuri în jurul orei 09.00 la Palatul Cotroceni.

Cortegiul funerar a intrat în curtea Palatul Cotroceni pe Poarta Marinescu, unde a fost întâmpinat de Garda de onoare. Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a prezentat onorul.

Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile și la slujba religioasă desfășurate joi la Palatul Cotroceni, în contextul decesului fostului președinte Ion Iliescu.

Cine au fost prezenți la ceremonia de la Cotroceni

La slujba organizată la Palatul Cotroceni pentru Ion Iliescu au venit Ionuț Vulpescu, una dintre cele mai apropiate persoane de Iliescu din ultima perioadă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Petre Daea, Viorica Dăncilă și fostul premier Theodor Stolojan.

De asemenea, au ajuns la Cotroceni și prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu și fostul premier Marcel Ciolacu. Alături de ei se află și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole.

În jurul orei 10:30, are loc oficierea slujbei religioase de înmormântare la Biserica Cotroceni. Slujbele liturgice sunt oficiate de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, care va fi însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi.

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III.

După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Şoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Ghencea III.

