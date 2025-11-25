Un incendiu puternic a izbucnit marți seară în Domnești, județul Ilfov, pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, transformând zona într-un adevărat perimetru de urgență. Focul s-a declanșat între Pasajul Domnești și Stația Electrică, potrivit informațiilor furnizate de un martor din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”.

Flăcările au fost vizibile de la distanță, iar intensitatea lor a determinat intervenția rapidă a echipajelor de pompieri. Martorii care au trecut prin zonă s-au arătat îngrijorați de amploarea incendiului, iar autoritățile au mobilizat resurse suplimentare pentru a limita extinderea acestuia.

Incendiu puternic în Domnești. Ce impact a avut asupra traficului din zonă

Șoferii au semnalat că incendiul se manifesta violent, producând nu doar panică, ci și un blocaj semnificativ al circulației.

Pe măsură ce echipajele de intervenție se deplasau către locul incendiului, circulația a fost restricționată, iar coloanele de mașini s-au format într-un timp foarte scurt. Pasajul Domnești, unul dintre punctele sensibile ale traficului din , a fost aproape blocat, potrivit .

Se cunosc cauzele incendiului sau dacă există victime?

Deocamdată, nu există informații clare despre cauza incendiului sau dacă sunt persoane rănite. Autoritățile au transmis că acțiunea este în plină desfășurare și că perimetrul a fost securizat pentru a permite pompierilor să acționeze în siguranță.

Primele date indică faptul că focul ar fi afectat o clădire cu spații comerciale, însă, evaluarea completă va fi făcută după lichidarea incendiului.

Operațiunea pompierilor este încă în dinamică, iar evoluția situației depinde de rapiditatea cu care echipajele pot limita răspândirea focului.