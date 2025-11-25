B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările

Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările

Ana Maria
25 nov. 2025, 20:14
Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
Pompieri Sursa foto: ISU Mehendiți
Cuprins
  1. Incendiu puternic în Domnești. Ce impact a avut asupra traficului din zonă
  2. Se cunosc cauzele incendiului sau dacă există victime?

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară în Domnești, județul Ilfov, pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, transformând zona într-un adevărat perimetru de urgență. Focul s-a declanșat între Pasajul Domnești și Stația Electrică, potrivit informațiilor furnizate de un martor din comunitatea „Info Trafic București și Ilfov”.

Flăcările au fost vizibile de la distanță, iar intensitatea lor a determinat intervenția rapidă a echipajelor de pompieri. Martorii care au trecut prin zonă s-au arătat îngrijorați de amploarea incendiului, iar autoritățile au mobilizat resurse suplimentare pentru a limita extinderea acestuia.

Incendiu puternic în Domnești. Ce impact a avut asupra traficului din zonă

Șoferii au semnalat că incendiul se manifesta violent, producând nu doar panică, ci și un blocaj semnificativ al circulației.

Pe măsură ce echipajele de intervenție se deplasau către locul incendiului, circulația a fost restricționată, iar coloanele de mașini s-au format într-un timp foarte scurt. Pasajul Domnești, unul dintre punctele sensibile ale traficului din vestul Capitalei, a fost aproape blocat, potrivit Știripesurse.

Se cunosc cauzele incendiului sau dacă există victime?

Deocamdată, nu există informații clare despre cauza incendiului sau dacă sunt persoane rănite. Autoritățile au transmis că acțiunea este în plină desfășurare și că perimetrul a fost securizat pentru a permite pompierilor să acționeze în siguranță.

Primele date indică faptul că focul ar fi afectat o clădire cu spații comerciale, însă, evaluarea completă va fi făcută după lichidarea incendiului.

Operațiunea pompierilor este încă în dinamică, iar evoluția situației depinde de rapiditatea cu care echipajele pot limita răspândirea focului.

Pe fondul numeroaselor incidente din ultima perioadă, autoritățile din Ilfov subliniază importanța respectării indicațiilor primite în astfel de situații și recomandă șoferilor să evite zonele unde intervențiile sunt în desfășurare.

Amintim că tot marți seară a avut loc și o expozie, însă în Buftea, județul Ilfov, la un bloc din Cartierul Studio. Mai multe persoane au fost rănite, iar una dintre acestea se află în stop cardiorespirator.

Tags:
Citește și...
Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
Eveniment
Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
Eveniment
Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
Eveniment
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
Comisia Europeană amână temporar implementarea de noi măsuri privind deficitul din România
Eveniment
Comisia Europeană amână temporar implementarea de noi măsuri privind deficitul din România
Cum a fost primit de colegi un copil bolnav de cancer, revenit la școală după tratament. „Avem copii minunați” (VIDEO)
Eveniment
Cum a fost primit de colegi un copil bolnav de cancer, revenit la școală după tratament. „Avem copii minunați” (VIDEO)
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Eveniment
Tot ce trebuie să știi despre schimbarea uleiului
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt mai mulți răniți. Locatarii au menționat că se simte miros puternic de gaz (VIDEO)
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Eveniment
CTP le explică tinerilor de ce n-ar trebui să fie nostalgici după Ceaușescu: „Să raționăm…”
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Eveniment
Ce era inscripționat pe drona care s-a prăbușit în România. Aceasta ar fi fost folosită drept momeală
Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
Eveniment
Suveraniștii au descoperit „șmecheria” cu dronele. „E o conspirație”
Catalin Drula
Ultima oră
21:06 - Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
20:58 - Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
20:55 - Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
20:30 - Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
20:26 - Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
20:25 - Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
19:57 - Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
19:54 - Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
19:51 - Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
19:38 - Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)