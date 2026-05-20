Un incident violent petrecut pe o stradă din Tecuci a ajuns rapid în atenția polițiștilor, după ce un tânăr a tras asupra unui pieton cu un pistol cu bile din plastic. Agresorul a fugit imediat după atac, însă oamenii legii l-au prins la scurt timp și l-au reținut.

Cum s-a petrecut atacul din Tecuci

Incidentul a avut loc marți, 19 mai, pe strada Constantin Solomon din municipiul Tecuci, județul . Potrivit verificărilor făcute de anchetatori, un tânăr de 24 de ani a oprit mașina lângă un bărbat aflat pe jos și a început să tragă asupra lui.

Victima, un localnic în vârstă de 58 de ani, a fost lovită de mai multe proiectile din plastic. După atac, șoferul a accelerat și a părăsit rapid zona, încercând să scape înainte de sosirea poliției. Planul său nu a durat însă mult. Echipajele de poliție au intervenit imediat după apelul la 112 și au reușit să îl identifice în trafic. Tânărul a fost blocat și dus ulterior la audieri, relatează Libertatea.

Ce spun anchetatorii despre starea victimei

Medicii care au evaluat victima au stabilit că bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului și la mâna stângă. Conform primelor concluzii medicale, acesta va avea nevoie de aproximativ șapte sau opt zile de îngrijiri pentru recuperare.

Între timp, polițiștii de la au deschis un dosar penal și au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Miercuri, 20 mai, acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Anchetatorii îl acuză de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și uz de armă fără drept. Arma folosită în timpul atacului a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.