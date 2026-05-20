B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă

Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă

B1.ro
20 mai 2026, 17:42
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Scene violente pe o stradă din Tecuci după un atac cu armă. Un șofer a împușcat un pieton în plină stradă
Anchetă a Poliției. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-a petrecut atacul din Tecuci
  2. Ce spun anchetatorii despre starea victimei

Un incident violent petrecut pe o stradă din Tecuci a ajuns rapid în atenția polițiștilor, după ce un tânăr a tras asupra unui pieton cu un pistol cu bile din plastic. Agresorul a fugit imediat după atac, însă oamenii legii l-au prins la scurt timp și l-au reținut.

Cum s-a petrecut atacul din Tecuci

Incidentul a avut loc marți, 19 mai, pe strada Constantin Solomon din municipiul Tecuci, județul Galați. Potrivit verificărilor făcute de anchetatori, un tânăr de 24 de ani a oprit mașina lângă un bărbat aflat pe jos și a început să tragă asupra lui.

Victima, un localnic în vârstă de 58 de ani, a fost lovită de mai multe proiectile din plastic. După atac, șoferul a accelerat și a părăsit rapid zona, încercând să scape înainte de sosirea poliției. Planul său nu a durat însă mult. Echipajele de poliție au intervenit imediat după apelul la 112 și au reușit să îl identifice în trafic. Tânărul a fost blocat și dus ulterior la audieri, relatează Libertatea.

Ce spun anchetatorii despre starea victimei

Medicii care au evaluat victima au stabilit că bărbatul a suferit leziuni în zona abdomenului și la mâna stângă. Conform primelor concluzii medicale, acesta va avea nevoie de aproximativ șapte sau opt zile de îngrijiri pentru recuperare.

Între timp, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Tecuci au deschis un dosar penal și au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Miercuri, 20 mai, acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă.

Anchetatorii îl acuză de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și uz de armă fără drept. Arma folosită în timpul atacului a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Tags:
Citește și...
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Eveniment
Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Eveniment
Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Eveniment
Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Eveniment
Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Eveniment
Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
Eveniment
Directoare financiară din București, acuzată că a furat 11 milioane de lei de la niște firme, prin circa 2.000 de tranzacții suspecte
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Eveniment
(VIDEO) Șeful NATO a salutat reacția rapidă a piloților români după incidentul din spațiul aerian estonian. „Este exact pentru ce ne-am pregătit”
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
Eveniment
Droguri ascunse într-un bidon de ulei la o vulcanizare din Iași. Cum ar fi funcționat gruparea investigată de DIICOT
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Externe
UE transmite un mesaj de calm privind Ebola. Riscul de infectare în Europa rămâne „foarte scăzut”
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Eveniment
Cât costă serviciile de menaj în România în 2026 (date Helperz)
Ultima oră
18:58 - Primar din Bihor, prins în flagrant de procurorii europeni. EPPO investighează o mită cerută pentru un contract finanțat din bani UE
18:50 - Angajată a Poștei din Timișoara, acuzată că i-a ajutat pe autorii unui jaf de aproape 10 milioane de lei. Ce informații le-ar fi oferit hoților
18:40 - Andreea Bălan a luat numele soțului: „Acum sunt doamna Cornea! Și alerg să-mi schimb actele”
18:27 - Primul pepene al verii a ajuns moft scump. Românii plătesc aproape 9 lei pe kilogram pentru o poftă de sezon
18:19 - Acces blocat pentru stupii veniți în pastoral în Hunedoara. „Un abuz de la cap la coadă”. Cum explică autoritățile restricțiile pentru florile salcâm
18:17 - Prețurile mari la carburanți au enervat și vedetele. Tot mai multe folosesc transportul în comun. Monica Tatoiu: „Am bani, dar am muncit pentru ei” (FOTO)
18:00 - Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
17:48 - Ancheta în cazul profesoarei care și-a ucis fiul, apoi s-a sinucis a fost redeschisă. Ce acuză tatăl copilului
17:31 - Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
17:21 - Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”