Incredibil cu ce pleacă românii în vacanță în Grecia. Vameșii au rămas blocați când au văzut lucrurile aduse în concediu

Românii , iar anul acesta, cu o oarecare îngrijorare. Cum preţurile la alimente şi carburanţi au crescut peste tot, mulţi preferă să plece cu provizii de acasă pentru a face economie.

Unii vameși au rămas blocați când au văzut lucrurile aduse în concediu, iar alți controlori au început să se amuze imediat cum au deschis portbagajul, potrivit playtech.ro.

Cu ce pleacă românii în vacanță în Grecia

Grecia se numără printre destinaţiile de vacanţă preferate de români. Turiștii încearcă să afle de pe grupuri, de la cei care au ajuns deja pe litoralul grecesc, și la ce ar trebui să se aștepte. Tot mai mulţi români preferă să ia de acasă mâncare, baxuri de băuturi sau chiar rezerve de combustibil, pentru a face economie.

Este cazul unei românce care a făcut un sondaj pe grupul , de pe Facebook, încercând să afle dacă s-au mai gândit și alții să vină cu provizii de acasă.

„Bună dragilor, a mai plecat cineva cu ceva provizii alimentare (conserve, câteva baxuri de suc, bere)? Au fost probleme la vamă? Am citit că verifică bagajele la bulgari. E voie, e interzis să transportăm? Mersi mult. Distracție maximă tuturor!”, a scris aceasta.

Inflația i-a determinat pe oriunde, iar pentru asta nu ezită să își ia cu ei alimente, băuturi răcoritoare sau alcool, mai cu seamă când vine vorba despre cei care merg cu mașina proprie.

„Nu am avut niciodată probleme. Cu conserve nu am trecut că nu mâncăm, dar cu mezeluri da. Ale lor mi se par oribile indiferent ce marcă cumperi. Bere nu bem sau alt alcool, deci nu este cazul. Dar merg cu esspresorul de cafea și cafeaua. Și cafeaua lor mi se pare groaznică. Și spor la râs, tuturor. Peste tot în lume iau ceva cu mine care să fie pe gustul copiilor. Dar mna, pentru cei care fac un singur concediu pe an de 1 săptămâna și ăla în Grecia, îi pot înțelege. Atâta pot și ei”, a comentat cineva la postarea femeii.

Se pare că românca nu a fost singura care a vrut să ia mâncare în portbagaj. Şi alţi români şi-au făcut aceeaşi strategie.

„Doamnă dragă, în calitate de mamă de copii EXTREM de cârcotași la mâncare, eu declar că o să plec cu vreo 4 pateuri fix de alea de care mănâncă el, un baton de salam crud uscat fix de ăla de care mănâncă el, ați prins ideea da? Ah și cu oala minune instant pot să îi fac fix piureul pe care si-l dorește. Stați liniștită și faceți-vă concediul cum poftiți, ca e pe banii dvs, nu ai altora”, este un alt răspuns la postarea femeii.