Instanțele au permis ca primăria Sinaia să construiască o controversată parcare, cu șapte etaje, chiar lângă gara istorică

Primăria din va relua proiectul construirii unei supraetajate în apropierea gării din staţiune.

Construcția este finanțată din fonduri europene dar realizarea ei este blocată de trei ani în instanţă: acesta va fi finalizată doar după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut o decizie a Curţii de Apel Bucureşti prin care s-a dispus anularea unui ordin de reziliere a unor acte administrative care stăteau la baza proiectului, conform News.ro.

În 2019, Ordinul Arhitecţilor din România transmitea că, ”deşi există practici la nivel european privind amplasarea parcărilor de tip Park & Ride lângă gara unei localităţi, rareori acestea se aplică în aşezări în care gara face parte din centrul istoric sau din zone reprezentative pentru peisajul cultural şi natural şi atunci doar în condiţii bine stabilite”.

În plus, investigația menționa un studiu conform căruia construcția va genera creşterea numărului de pasageri din autobuzele din Sinaia cu 327 de persoane pe an, în timp ce numărul pietonilor din oraş ”se va mări” – urmare a aceleiaşi investiţii – cu doar 108 persoane pe an. În consecință, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de autoritate de management a proiectului, a decis, în 2020, rezilierea contractului pe care, însă, Primăria Sinaia a contestat-o în instanţă.

Instanțele au permis derularea proiectului de către primărie

Un an mai târziu, Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză oraşului Sinaia, anulând decizia Ministerului.

Ulterior, Decizia Curţii de Apel a fost atacată cu recurs, iar, la 29 septembrie, recursul a fost respins definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, menționează .

„Construire Park & Ride” este un proiect derulat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Ar fi trebuit demarat în septembrie 2017 şi finalizat în februarie 2022

Valoarea totală a proiectului: 27.097.223, 07 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 22.871.595,72 lei, iar finanţarea nerambursabilă 22.414.163,80 lei, din care 19.440.856,36 lei reprezintă contribuţia din FEDR şi 2.973.307,44 lei reprezintă contribuţia naţională.