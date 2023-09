Insula grecească mai puțin cunoscută de români. „Ne-a surprins. Prețuri relativ mici”

Foarte mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Grecia, iar mulți dintre ei au și încep să caute locuri mai retrase, mai puțin cunoscute, cu plaje sălbatice și mai liniștite.

Insula Kythira, puțin cunoscută de români

O româncă a povestit pe Forum Grecia despre o astfel de insulă, „probabil cea mai puțin cunoscută dintre pentru români”. Este vorba despre Kythira, situate între Peloponez și Creta, conform Ziare.com.

„Kythira – situată între Peloponez și Creta, este, probabil, cea mai puțin cunoscută dintre insulele Ionice pentru români. Pentru greci, este locul de naștere din spuma mării al Afroditei, zeița iubirii. A găsi Kythira, pentru greci, înseamnă a găsi dragostea adevărată.

După mulți ani petrecuți în Ciclade, arse de soare și bătute de vânt, Kythira ne-a surprins cu verdele ei crud, de primăvară, și abundența vegetației. Cu satele pitorești și locuitorii prietenoși, neafectați de turismul agresiv de masă. Cu prețurile relativ mici comparativ cu insulele mult mai cunoscute”, a spus româncă.

Deși nu este un loc cunoscut de turiști, aeroportul de la Kythira are zboruri aproape zilnic de la Atena.

Impresia turistei romance despre insulă

„În Kythira poți ajunge cu feribotul de la Neapolis (curse zilnice), de la Gythio (Peloponez) sau Kissamos (Creta) de 2-3 ori pe săptămână. Kythira are aeroport cu zboruri aproape zilnice de la Atena.

Are spital construit din donațiile grecilor emigrați în SUA.

Are cel mai mare pod de piatră din Grecia, construit in timpul stăpânirii britanice și încă utilizabil – Katouni bridge.

Are o rețetă proprie pentru rusk (crutoane/pesmeți) folosiți în salatele grecești, din câte am înțeles – vestită printre greci pentru că nu îți rupi dinții în ei.

Mănăstirea Agia Moni, situată pe un vârf de munte, oferă priveliști unice ale portului Diakofti dar și a părții sudice a insulei, merită cu siguranță o vizită. Părintele Thadeus, singurul locuitor și îngrijitor al mănăstirii, ne-a primit cu brațele deschise, bucuros să ne vorbească de biserică și locuri. Am asistat chiar la procesul producerii lumânărilor.

Și, înainte de toate, Kythira are un farmec anume, este imposibil să nu îți placă”, a scris românca pe Forum Grecia.