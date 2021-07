Ministrul Energiei, Virgil Popescu, pune pe seama conservatorismului românilor problemele privind liberalizarea pieței energiei: „Peste 45% sunt mulțumiți de furnizorul actual de energie electrică” (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat într-o intervenție în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire,că actuala situatie în care jumătate dintre clienții casnici de energie electrică nu vor intra pe piața concurențială până la finalul lunii iunie, nu înseamnă că este un eșec. Ministrul a precizat că s-a ajuns aici din cauza „conservatorismului românilor”.

“Nu aș vorbi neaapărat despre un eșec. Vă pot spune așa, la 1 ianuarie 2020 am anunțat că vom liberaliza piața gazului natural la 1 iulie 2020 și a energiei electrice la 1 ianuarie 2021, deci practic cu un an de zile am dat o Ordonanță de Urgență, am abrogat acea toxică ordonanță 114 și am anunțat liberalizarea, au trecut aproape 12 luni și în decembrie 2020 a apărut primul Ordin ANRE despre cum se va face această liberalizare, pentru că trebuie să spunem nu Guvernul, nu Ministerul Energiei face regulile de liberalizare ci reglementatorul care în România este ANRE.

A fost făcută prost întâi, nu puteam muta milioane de consumatori să îi punem să alerge în 30 de zile, s-a încercat prelungirea termenului, atunci am ieșit public, ne-am întâlnit cu furnizorii și s-a găsit această soluție de compromis ca timpd e 6 luni să existe un discount acordat de furnizori de la prețul serviciului universar către prețul concurențial care este mai mic. După 6 luni, la data de 1 iulie acest discount dispare din factură”, a spus ministrul Virgil Popescu.

Întrebat despre situația la care s-a ajuns în prezent Virgil Popescu a precizat:

“Și într-un sondaj am văzut un oarecare conservatorism al românilor, care peste 45% sunt mulțumiți de furnizorul actual de energie electrică”, a spus ministrul Energiei.