B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție

Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție

Adrian A
13 mai 2026, 10:45
Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce caută procurorii anticorupție
  2. Vămi cu grad mare de corupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară, miercuri dimineață, o acțiune la Autoritatea Vamală Română și în municipiul Constanța, iar intervenția vizează activitatea unei rețele de vameși care luau mită.

Ce caută procurorii anticorupție

Conform informațiilor, operațiunea este coordonată de procurorii DNA Constanța și se desfășoară în incinta Autorității Vamale Române și în alte locații din Constanța. Ancheta ar avea drept țintă activitatea unei rețele de angajați vamali.

La finalul lunii noiembrie 2025, Vama Constanța a făcut obiectul unei anchete DIICOT, în cadrul căreia procurorii au efectuat percheziții și au ridicat înscrisuri într-un dosar în care se formulează acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere.

DIICOT a extins cercetările prin percheziții efectuate în alte 36 de locați și suspectează practici în care Vama Constanța ar bloca sau întârzia nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, implicit, eliberarea „liberului de vamă”.

Vămi cu grad mare de corupție

Avertizorii de integritate susțin că în vămile „cu grad maxim de corupție”, printre care este menționată Vama Constanța, s-ar comite evaziune fiscală în valoare estimată la 5 miliarde de lei anual. Avertizorii au reclamat favorizarea unor zeci de companii de tip fantomă, cu acționariat românesc sau străin, în special italian, și acces la informații secretizate sau la infrastructura Oil Terminal Constanța, precum și diminuarea controalelor vamale.

Un grup de vameși din Constanța a adresat o scrisoare anonimă Ministerului Finanțelor în care a formulat acuzații directe la adresa conducerii Vămii Constanța. În documentul citat, vameșii acuză:

„Grup infracțional organizat”

„În registre e dezastru”

„Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”

Angajații au acuzat că există o rețea care „ia șpagă” în Vama Constanța. În investigațiile menționate apare și numele lui Alexandru Mateiciuc, fost director general adjunct al Vămii Constanța, pe care agenții economici și comisionarii îl acuzau de gestionare preferențială a unor situații, după cum arătau jurnaliștii de la info-sud-est.ro.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Politică
Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Politică
Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Politică
Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Politică
Fritz compară comportamentul PSD cu al unui copil de doi ani: „Și fiica mea a avut o fază din asta” (VIDEO)
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
Politică
Fritz, despre propunerile lui Kelemen Hunor: „Îi admir optimismul”. Ce spune despre soluția tehnocrată la criza politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
PSD intră în ședința care poate decide viitorul Guvern. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Politică
Reacția lui Kelemen Hunor după ce George Simion a făcut apel la maghiari să se înscrie în AUR
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Politică
Cine ar putea fi viitorul premier al României. Piețele de predicții conturează un scenariu neașteptat
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Politică
Summit B9 la București. Ce lideri NATO participă astăzi la reuniunea găzduită de Nicușor Dan. Agenda evenimentului de la Cotroceni
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Politică
Nicușor Dan amână consultările pentru săptămâna viitoare. Care este motivul. Variante de premier independent (SURSE)
Ultima oră
11:22 - Ilie Bolojan, atacat din toate părțile după intrarea în recesiune. Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR: Ăsta e rezultatul!
11:21 - Decizie istorică în Italia: Cum a ajuns un copil să aibă o mamă și doi tați
11:20 - Iarna a revenit în România. Unde a nins și unde s-au înregistrat temperaturi de -10 grade
11:03 - Sondaj la un an de la prezidențiale. Nicușor Dan ar câștiga din nou, dar la limită în fața lui George Simion
10:57 - Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje
10:45 - Grindeanu îl pune la zid pe premier, după datele INS privind economia. Ce acuzații îi aduce: „Aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”
10:28 - Noul spital pentru copii din Timișoara funcționează în doar 2 etaje din 6. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”
10:20 - Industria României și-a revenit în martie după începutul slab de an. Datele INS arată însă că scăderea anuală continuă
10:17 - Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce sfânt este sărbătorit astăzi de credincioșii ortodocși și ce rugăciune se rostește
10:01 - Furtunile au făcut ravagii în România. Unde a lovit grindina în plin și cât mai durează avertizarea meteo