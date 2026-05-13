Acțiune DNA la Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Rețea de vameși care luau mită, în vizorul procurorilor anticorupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară, miercuri dimineață, o acțiune la Autoritatea Vamală Română și în municipiul Constanța, iar intervenția vizează activitatea unei rețele de vameși care luau mită.

Ce caută procurorii anticorupție

Conform informațiilor, operațiunea este coordonată de procurorii DNA Constanța și se desfășoară în incinta Autorității Vamale Române și în alte locații din Constanța. Ancheta ar avea drept țintă activitatea unei rețele de angajați vamali.

La finalul lunii noiembrie 2025, a făcut obiectul unei anchete DIICOT, în cadrul căreia procurorii au efectuat percheziții și au ridicat înscrisuri într-un dosar în care se formulează acuzații de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export produse petroliere.

DIICOT a extins cercetările prin percheziții efectuate în alte 36 de locați și suspectează practici în care Vama Constanța ar bloca sau întârzia nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, implicit, eliberarea „liberului de vamă”.

Vămi cu grad mare de corupție

Avertizorii de integritate susțin că în vămile „cu grad maxim de corupție”, printre care este menționată Vama Constanța, s-ar comite evaziune fiscală în valoare estimată la 5 miliarde de lei anual. Avertizorii au reclamat favorizarea unor zeci de companii de tip fantomă, cu acționariat românesc sau străin, în special italian, și acces la informații secretizate sau la infrastructura Oil Terminal Constanța, precum și diminuarea controalelor vamale.

Un grup de vameși din Constanța a adresat o scrisoare anonimă Ministerului Finanțelor în care a formulat acuzații directe la adresa conducerii Vămii Constanța. În documentul citat, vameșii acuză:

„Grup infracțional organizat”

„În registre e dezastru”

„Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”

Angajații au acuzat că există o rețea care „ia șpagă” în Vama Constanța. În investigațiile menționate apare și numele lui Alexandru Mateiciuc, fost director general adjunct al Vămii Constanța, pe care agenții economici și comisionarii îl acuzau de gestionare preferențială a unor situații, după cum arătau jurnaliștii de la