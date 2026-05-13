Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, respinge acuzațiile de corupție formulate de procurorii anticorupție din Ucraina. Fostul oficial susține că dosarul deschis împotriva sa este nefondat și spune că își va apăra reputația în instanță.

Fostul șef de cabinet neagă acuzațiile de corupție

Fostul șef de cabinet al lui a ajuns în fața instanței după ce procurorii l-au inclus într-o anchetă amplă privind presupuse deturnări de fonduri.

Anchetatorii îl suspectează că ar fi făcut parte dintr-un grup organizat prin care ar fi fost direcționate ilegal sute de de grivne.

„Notificarea de suspiciune este nefondată.” a declarat Andrii Iermak, potrivit AFP, citat de către .

Fostul oficial ucrainean a insistat că nu a încălcat legea și că va lupta pentru a-și apăra imaginea publică.

Procurorii spun că au suficiente probe

La scurt timp înaintea audierii, reprezentanții instituțiilor anticorupție au organizat o conferință de presă în care au apărat ancheta.

Potrivit procurorilor, dosarul include suficiente dovezi pentru susținerea acuzațiilor în fața judecătorilor.

„Suntem convinși că am strâns suficiente dovezi pentru ca acuzațiile să reziste în instanță.” a declarat Semen Krivonos, șeful Biroului Național Anticorupție, potrivit surselor citate.

Investigația face parte dintr-o operațiune mai amplă care vizează presupuse acte de corupție la nivel înalt în Ucraina.

Dosarul reaprinde discuțiile despre corupția din Ucraina

Scandalul apare într-un moment sensibil pentru autoritățile de la Kiev, după criticile venite din partea partenerilor occidentali privind independența instituțiilor anticorupție.

Anul trecut, guvernul ucrainean a fost acuzat că încearcă să reducă autonomia agențiilor specializate în combaterea corupției, decizie care a provocat proteste și reacții din partea Uniunii Europene.

Între timp, Andrii Iermak continuă să respingă acuzațiile și susține că averea sa este limitată.

„Dețin doar un apartament și o mașină.” a declarat Andrii Iermak, potrivit surselor.