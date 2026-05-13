Noul corp al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, care trebuia să fie gata încă din 2014, funcționează abia acum și doar cu parterul și primul nivel, din cele șase etaje câte are clădirea. Recent a fost deschis și noul ambulatoriu. Unitatea medicală ar trebui să deservească 10 județe și zeci de mii de copii.

Dotarea spitalului s-a făcut mai mult cu ajutorul ONG-urilor

Spitalul a costat 12 milioane de euro, dar statul se zgârcește acum la banii pentru dotarea cu aparatură medicală. Reprezentanții spitalului recunosc că „mare parte din dotări s-au făcut cu ajutorul ONG-urilor”.

„Vrem în continuare să dăm drumul şi la celelalte etaje, deoarece cladirea are 6 etaje în total, din care funcţionale sunt doar două. Aşa că avem nevoie de ajutorul întregii comunităţi”, a declarat Iulia Bagiu, purtător de cuvânt al Spitalului „Louis Ţurcanu”, pentru

Deocamdată, restul secțiilor funcționează în vechile clădiri.

Ce spune Primăria Timișoara

Autoritățile locale nu exclud varianta fondurilor europene, dar spun că dotarea completă a spitalului ar putea dura încă doi – trei ani.

„Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății şi începând cu anul trecut am început să alocăm fonduri de la bugetul local. Ambiția noastră este ca în acest an să terminăm blocul operator și secția ATI și să începem pe alte secții”, a declarat Silvana Andreaş, purtător de cuvânt la Primăria Timişoara.