Ce obiecte sanitare să alegi pentru a avea o baie modernă?

13 mai 2026, 09:46
Sursa foto: egointeriors.ro
Cuprins
  1. Vasul WC suspendat
  2. Lavoarul tip bol
  3. Dușul walk-in
  4. Bateriile negre sau auriu periat pentru contrast

Majoritatea băilor arată de parcă s-a oprit timpul în loc prin 2005, cu faianță dubioasă și robineți care scot sunete ciudate. Dacă te-ai săturat să te speli pe dinți într-un decor îmbătrânit, e momentul să faci un upgrade pe bune, care să arate bine și pe Instagram, dar să fie și mega practic. Descoperă mai departe ce obiecte sanitare contează cel mai mult!

Vasul WC suspendat

Dacă încă ai în baie un vas WC cu picior care ocupă jumătate din podea, pierzi enorm la capitolul estetică și igienă. Un vas WC suspendat reprezintă noul standard deoarece lasă podeaua liberă, fapt care face curățenia de zece ori mai rapidă. În plus, rezervorul încastrat în perete elimină zgomotul de umplere, deci poți merge la baie noaptea fără să trezești tot cartierul din somn.

Dincolo de aspectul minimalist, tehnologia rimless este probabil cea mai utilă invenție din ultimii ani pentru cei care urăsc să frece toaleta. Fără acea margine interioară unde se adunau bacteriile, jetul de apă curăță tot dintr-o singură mișcare și economisește cam 30% din volumul de apă la fiecare utilizare. Este o investiție care se simte imediat în facturi și în timpul tău liber, deoarece transformă un obiect banal într-o piesă de design, lucru de care te poate convinge modelul Lazio.  

Lavoarul tip bol

Uită de chiuvetele încastrate care arată ca la bunica acasă și mergi pe varianta unui lavoar așezat direct pe blat. Arată mult mai profi și îți dă libertatea să alegi un suport din lemn tratat sau din piatră, care aduce un contrast texturat foarte interesant în baie. Este punctul central al încăperii, unde îți faci rutina de skincare, așa că merită să arate ca într-un hotel de lux din Berlin sau Copenhaga.

Statisticile spun că petrecem în medie cam 30 de minute zilnic în fața oglinzii, deci confortul contează mai mult decât crezi. Alege un model cu margini subțiri, din ceramică fină, care ocupă mai puțin spațiu vizual și rezistă mult mai bine la zgârieturi sau depuneri de calcar. Combină piesa cu o baterie înaltă, montată pe blat sau direct din perete, pentru un aspect modern care va atrage toate complimentele prietenilor tăi la următoarea vizită.

Dușul walk-in

Cabinele cu uși care se blochează și profile groase din plastic sunt istorie, iar viitorul aparține sticlei securizate și rigolelor montate direct în pardoseală. Conceptul de walk-in transformă orice baie mică într-un spațiu aerisit deoarece elimină barierele vizuale și pragurile de care te împiedici mereu dimineața. Senzația de libertate este incomparabilă, mai ales dacă instalezi un cap de duș tip ploaie care transformă spălatul rapid într-o experiență relaxantă după o zi lungă la birou.

Pe lângă factorul estetic, un astfel de sistem este mult mai durabil pe termen lung deoarece are mai puține piese mobile care se pot strica. Dacă adaugi și un termostat care menține temperatura apei la fix 38 de grade, ai scăpat definitiv de șocul termic de sub duș când cineva pornește apa la bucătărie. Majoritatea acestor sisteme moderne reduc consumul de apă cu până la 50% prin infuzia de aer în jet, deci salvezi și planeta în timp ce te relaxezi.

Bateriile negre sau auriu periat pentru contrast

Dacă vrei ca baia ta să iasă din anonimat, renunță la clasicul crom care se pătează la prima picătură de apă și alege finisaje moderne. Bateriile negru mat sunt extrem de populare acum pentru că dau un aer industrial și masculin oricărui spațiu, fără să pară prea încărcate. Acestea ascund mult mai bine urmele de degete și petele de calcar, astfel că nu mai trebuie să stai cu cârpa în mână după fiecare utilizare a chiuvetei.

Până la urmă, baia ta este locul unde îți începi și îți închei fiecare zi, așa că merită să fie mai mult decât un spațiu utilitar anost. Fă pasul către o amenajare modernă și bucură-te de un spațiu care chiar te reprezintă, fără compromisuri la capitolul stil!

