Ana Maria
13 mai 2026, 10:01
Sursa foto: Cpatura video Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Cum a fost transformată Tulcea într-un lac după doar 10 minute de ploaie
  2. Harta dezastrului după furtuni. Unde au fost emise alerte RO-Alert
  3. Harta dezastrului după furtuni. Ce pagube au provocat vijeliile în Focșani
  4. În ce alte județe au fost probleme din cauza vremii
  5. Cât mai durează avertizarea meteo

Harta dezastrului după furtuni. Vremea severă a provocat haos în mai multe zone din țară, unde ploile torențiale, vijeliile și grindina au creat probleme serioase. În doar câteva minute, străzi întregi au fost acoperite de apă, copaci au fost puși la pământ, iar acoperișuri au fost smulse de rafalele puternice de vânt.

Meteorologii avertizează că episodul de instabilitate atmosferică nu s-a încheiat, iar codul galben de ploi și vijelii rămâne în vigoare până joi.

Cum a fost transformată Tulcea într-un lac după doar 10 minute de ploaie

Una dintre cele mai afectate zone a fost Tulcea, unde o ploaie torențială de scurtă durată a fost suficientă pentru a paraliza orașul.

Canalizarea nu a mai făcut față volumului mare de apă, iar mai multe străzi din centrul municipiului au fost inundate. Pietonii au avut dificultăți în a traversa, iar șoferii au circulat cu mare dificultate.

„Nu pot să traversez, o sa mă urc pe sus, unde sunt scările şi cobor pe strada cealaltă”, a spus o tânără, potrivit Antena 3 CNN.

Mă uit pe unde să trec strada… Să mă ducă primarul în spate„, a mai declarat un pensionar.

Ajunsă în fața blocului în care locuiește, o femeie a transmis un mesaj direct autorităților locale:

„Să faceţi ceva, domnule primar, că este dezastru”.

Harta dezastrului după furtuni. Unde au fost emise alerte RO-Alert

În județul Tulcea, autoritățile au emis marți după-amiază un mesaj RO-Alert de tip „Alertă Extremă” pentru locuitorii din Babadag și zonele din apropiere. Avertizarea a fost transmisă din cauza fenomenelor meteo severe prognozate în zonă, inclusiv ploi torențiale, grindină și intensificări puternice ale vântului.

Potrivit informării, erau așteptate cantități de apă de până la 40 l/mp și rafale care puteau ajunge la 70 km/h. Oamenii au fost sfătuiți să evite deplasările și să se adăpostească.

Harta dezastrului după furtuni. Ce pagube au provocat vijeliile în Focșani

În municipiul Focșani, vântul puternic a provocat distrugeri importante.

Rafalele au desprins acoperișul unui bloc și au doborât mai mulți copaci. Unele dintre acestea au căzut peste autoturisme parcate, provocând avarii semnificative.

În ce alte județe au fost probleme din cauza vremii

Fenomenelor extreme nu au ocolit nici alte zone din țară. În Galați și Constanța, căderile masive de grindină au afectat gospodării, iar mai multe străzi au fost acoperite de apă.

În județul Timiș, vântul a pus la pământ mai mulți copaci, iar circulația a fost afectată până la intervenția pompierilor.

Și în București au fost probleme. Rafalele au depășit 50-60 km/h, iar în Sectorul 1 un copac s-a prăbușit peste un autoturism. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Cât mai durează avertizarea meteo

Meteorologii anunță că vremea instabilă se va menține și în următoarele ore. Codul galben de ploi și vijelii este valabil până joi, iar în mai multe regiuni din țară vântul va continua să bată cu putere.

În anumite zone, rafalele pot atinge 50-60 km/h, însă local viteza vântului poate ajunge chiar și la 90 km/h.

