Banalul aliment pe care toți românii îl au în casă a revenit în centrul atenției după ce un studiu nou pe piață a relatat că acest aliment poate duce la un risc scăzut de Alzheimer. Cercetătorii spun că persoanele care consumă frecvent ouă ar putea avea șanse mai mici de a dezvolta boala odată cu înaintarea în vârstă.

Studiul care a atras atenția asupra consumului de ouă și legătura cu Alzheimer

Cercetarea realizată de specialiștii de la Loma Linda University Health a analizat a aproximativ 40.000 de persoane trecute de 65 de ani, pe o perioadă de peste 15 ani.

Rezultatele au arătat că care consumau cel puțin un ou pe zi, de minimum cinci ori pe săptămână, aveau un risc cu până la 27% mai mic de a fi diagnosticați cu Alzheimer.

„Comparativ cu persoanele care nu consumă deloc ouă, consumul a cel puțin cinci ouă pe săptămână poate reduce riscul de Alzheimer”, a relatat Psy Post, citat de .

Chiar și un consum moderat a fost asociat cu beneficii pentru sănătatea creierului, spun autorii studiului.

De ce sunt ouăle considerate benefice pentru creier

Specialiștii susțin că ouăle conțin mai multe substanțe importante pentru funcționarea creierului și pentru memorie.

Printre acestea se află colina, un nutrient implicat în producerea acetilcolinei, substanță esențială pentru comunicarea dintre celulele nervoase. Ouăle conțin și luteină, zeaxantină, acizi grași Omega-3 și fosfolipide, compuși asociați cu protecția funcțiilor cognitive.

Cercetătorii cred că aceste elemente pot contribui la reducerea stresului oxidativ și la menținerea sănătății neuronale pe termen lung.

Medicii spun că alimentația echilibrată rămâne cheia

Autorii studiului atrag atenția că ouăle nu reprezintă o soluție miraculoasă, ci ar trebui integrate într-un stil de viață sănătos.

„Cercetările susțin consumul de ouă ca parte a unei diete sănătoase”, a relatat Psy Post, citat de Click.

Experții recomandă o alimentație echilibrată, somn suficient, mișcare și reducerea stresului pentru protejarea sănătății creierului odată cu înaintarea în vârstă.

În ultimii ani, tot mai multe studii au analizat legătura dintre alimentație și sănătatea cognitivă, iar interesul pentru prevenirea bolilor neurodegenerative continuă să crească la nivel mondial.