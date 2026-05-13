Producția industrială a înregistrat un avans important în luna martie comparativ cu februarie, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Chiar dacă industria a recuperat teren de la o lună la alta, cifrele arată că sectorul rămâne sub nivelul din 2025, iar primul trimestru al anului s-a încheiat pe minus, informează , citat de Agerpres.

Producția industrială a crescut puternic față de februarie

Datele INS arată că industria a avut un salt de 11,6% în martie 2026 comparativ cu luna precedentă, în special datorită avansului din industria extractivă și din industria prelucrătoare.

Cel mai mare plus a fost înregistrat de industria extractivă, care a crescut cu 24%, în timp ce industria prelucrătoare a avansat cu 13,3%.

În schimb, sectorul de producție și furnizare a energiei electrice și termice a înregistrat o scădere de 2,8%.

Pe seria ajustată sezonier, creșterea lunară a fost mult mai redusă, de doar 0,3%, semn că o parte din evoluția pozitivă a fost influențată și de factori sezonieri sau de numărul zilelor .

Comparativ cu anul trecut, industria rămâne pe minus

Deși martie a adus o revenire față de februarie, comparativ cu aceeași lună din 2025, producția industrială a rămas în scădere.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată un recul de 0,7% pe seria brută și de 2,2% pe seria ajustată.

Industria prelucrătoare continuă să tragă în jos întregul sector industrial, după o scădere de 3,2% pe seria ajustată sezonier.

În schimb, producția de energie și partea de industrie extractivă au raportat moderate față de anul trecut.

Primul trimestru din 2026 s-a încheiat cu scăderi

Per ansamblu, perioada ianuarie-martie 2026 a adus un declin al producției industriale comparativ cu primul trimestru din 2025.

INS arată că producția industrială a scăzut cu 2% pe seria brută și cu 2,4% pe seria ajustată sezonier.

Cele mai afectate au fost industria prelucrătoare și industria extractivă, în timp ce sectorul energetic a rămas pe creștere.

Evoluția industriei este urmărită atent de economiști, întrucât sectorul are un rol important în economia României și influențează atât exporturile, cât și piața muncii.