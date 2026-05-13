Acasa » Economic » Economia României, în scădere cu 1,7% în primul trimestru din 2026, față de perioada similară din 2025. Datele INS

Traian Avarvarei
13 mai 2026, 09:55
Sursa foto simbol: magnific.com
Cuprins
  1. Estimările privind creșterea economică a României în 2026
  2. Datele INS despre inflație

Economia României a scăzut în primul trimestru al anului cu 1,7%, pe serie brută, față de aceeași perioadă din 2025, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Scăderea e de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Comparativ cu ultimul trimestru din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB-ul s-a redus cu 0,2%.

Amintim că și la finele anului 2025 PIB-ul s-a contractat, în termeni reali, cu 1,4% faţă de perioada similară din 2024 şi cu 1,8% faţă de trimestrul precedent din 2025.

Estimările privind creșterea economică a României în 2026

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus prognoza de creștere economică pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,7%, iar Banca Mondială de la 1,3% la 0,5%.

Comisia Naţională de Prognoză estimează o creştere economică de 1% anul acesta.

Datele INS despre inflație

Tot miercuri, INS a publicat noi date și despre inflație și prețuri. Astfel, inflația a urcat în aprilie la 10,7%, față de 9,87% cât era în martie.

În intervalul aprilie 2025 – aprilie 2026, cel mai mult s-au scumpit cafeaua (21,76%), energia electrică (54,18%) și chiriile (43,78%). Au fost și câteva ieftiniri, de exemplu la cartofi (-11,70%) și la serviciile aeriene (-4,69%).

