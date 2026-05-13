Marea Britanie își trimite navele și avioanele în Orientul Mijlociu. Londra vrea să protejeze una dintre cele mai importante rute petroliere din lume

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 09:17
Sursa foto: Hepta / Vitaliy Timkiv/Sputnik
Cuprins
  1. Londra mobilizează forțe militare pentru a securiza Strâmtoarea Hormuz
  2. Tensiunile dintre Iran și SUA continuă să afecteze regiunea

Marea Britanie își intensifică prezența militară în Strâmtoarea Hormuz, după luni de tensiuni care au afectat transportul maritim internațional și au amplificat temerile privind securitatea energetică globală.

Oficialii din Marea Britanie au anunțat trimiterea de avioane de luptă, drone și nave militare într-o misiune internațională menită să protejeze traficul comercial într-unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale lumii, informează BBC News.

Londra mobilizează forțe militare pentru a securiza Strâmtoarea Hormuz

Guvernul britanic a confirmat participarea la o operațiune multinațională destinată protejării navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Hormuz, rută prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel global.

Planul anunțat de ministrul britanic al Apărării include drone maritime, sisteme autonome pentru detectarea minelor navale, avioane Typhoon pentru patrulare aeriană și distrugătorul HMS Dragon, aflat deja în drum spre Orientul Mijlociu.

Autoritățile britanice susțin că intervenția are rol strict defensiv și urmărește restabilirea încrederii pentru transportul maritim internațional.

Tensiunile dintre Iran și SUA continuă să afecteze regiunea

Criza din Strâmtoarea Hormuz s-a amplificat în ultimele luni, pe fondul confruntărilor indirecte dintre Iran și Statele Unite. Teheranul controlează în continuare accesul în zonă, ca reacție la atacurile americane și israeliene, în timp ce Washingtonul menține presiunea asupra porturilor iraniene.

Deși între cele două state există un armistițiu fragil din aprilie, situația rămâne extrem de tensionată, iar ambele părți s-au acuzat reciproc de atacuri în regiune.

Blocajele și incidentele din zonă au provocat creșteri importante ale prețurilor internaționale la petrol și au alimentat temerile privind o posibilă escaladare militară.

Peste 40 de state participă la operațiunea internațională

Potrivit autorităților britanice, la misiunea de protecție maritimă vor participa peste 40 de state. Londra are deja peste 1.000 de militari în regiune, inclusiv echipe anti-drone și escadrile de avioane de luptă.

În paralel, o altă navă britanică, RFA Lyme Bay, este modernizată pentru eventuale operațiuni în zonă.

„Prioritatea principală rămâne redeschiderea Strâmtorii Hormuz, astfel încât transportul maritim internațional să poată fi reluat”, a relatat BBC, citat de sursa menționată.

Anunțul vine într-un moment delicat pentru guvernul britanic, în contextul presiunilor politice interne asupra premierului Keir Starmer și al îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea globală.

În timp ce marile puteri încearcă să evite o confruntare directă în Orientul Mijlociu, Strâmtoarea Hormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale lumii în momentul actual. Orice nou incident în regiune ar putea avea efecte rapide asupra economiei globale și asupra pieței internaționale a energiei.

