Sorin Grindeanu îl critică dur pe Bolojan. Președintele PSD a lansat miercuri un atac dur la adresa Guvernului Bolojan, după publicarea noilor date economice de către Institutul Național de Statistică. Liderul social-democrat susține că România traversează o deteriorare accelerată a situației economice și acuză actuala guvernare de eșec.

Mesajul său vine în contextul în care cifrele oficiale indică scădere economică și o accelerare puternică a .

Sorin Grindeanu îl critică dur pe Bolojan. Ce acuzații îi aduce premierului

Într-o postare publicată pe , liderul PSD a criticat dur evoluțiile economice recente și a anunțat că va reveni cu explicații suplimentare într-o conferință de presă.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort… din punct de vedere economic. Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul PSD”, a scris Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu îl critică dur pe Bolojan. A intrat România în recesiune tehnică?

Datele publicate de INS arată că produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 0,2% comparativ cu ultimele trei luni din 2025, pe seria ajustată sezonier. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, economia a înregistrat o contracție de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Cifrele arată că și finalul anului trecut a fost unul dificil. INS a revizuit datele pentru trimestrul IV din 2025, care indică acum un recul de 2% față de trimestrul precedent. Prin urmare, România bifează două trimestre consecutive de scădere economică, indicator care, în definiția economică standard, plasează economia în zona recesiunii tehnice.

Cât de mult a crescut inflația

În paralel cu scăderea economică, INS a anunțat și o accelerare puternică a inflației. Rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%, comparativ cu 4,9% în aceeași lună a anului trecut.

Față de luna martie, prețurile au crescut cu 0,84%, iar comparativ cu decembrie 2025, majorarea este de 3,1%. Cele mai mari presiuni vin din sectorul serviciilor, unde creșterea anuală a ajuns la 13,04%.

Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult

Datele INS indică scumpiri consistente în sectoare care afectează direct bugetele populației. Energia electrică s-a scumpit cu 54,18% comparativ cu aprilie 2025, iar categoria energie, gaze și încălzire centralizată înregistrează un avans anual de 33,07%.

Și carburanții au avut creșteri importante. Combustibilii sunt mai scumpi cu 15,65% față de anul trecut, cu majorări semnificative la motorină și benzină.

În zona alimentară, printre cele mai mari creșteri se numără:

cacao și cafea: +22,46%;

ouă: +14,78%;

carne de bovine: +12,24%;

fructe proaspete: +11,77%;

pâine: +8,96%.

La servicii, românii plătesc mai mult pentru apă, salubritate, servicii de igienă, reparații auto și restaurante. Noile date economice vin într-un moment politic tensionat, în care negocierile pentru formarea viitorului Executiv sunt în plină desfășurare.