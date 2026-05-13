Sorin Grindeanu îl critică dur pe Bolojan. Președintele PSD a lansat miercuri un atac dur la adresa Guvernului Bolojan, după publicarea noilor date economice de către Institutul Național de Statistică. Liderul social-democrat susține că România traversează o deteriorare accelerată a situației economice și acuză actuala guvernare de eșec.
Mesajul său vine în contextul în care cifrele oficiale indică scădere economică și o accelerare puternică a inflației.
Într-o postare publicată pe Facebook, liderul PSD a criticat dur evoluțiile economice recente și a anunțat că va reveni cu explicații suplimentare într-o conferință de presă.
„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan! Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort… din punct de vedere economic. Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul PSD”, a scris Sorin Grindeanu.
Datele publicate de INS arată că produsul intern brut a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 0,2% comparativ cu ultimele trei luni din 2025, pe seria ajustată sezonier. Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, economia a înregistrat o contracție de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.
Cifrele arată că și finalul anului trecut a fost unul dificil. INS a revizuit datele pentru trimestrul IV din 2025, care indică acum un recul de 2% față de trimestrul precedent. Prin urmare, România bifează două trimestre consecutive de scădere economică, indicator care, în definiția economică standard, plasează economia în zona recesiunii tehnice.
În paralel cu scăderea economică, INS a anunțat și o accelerare puternică a inflației. Rata anuală a inflației a ajuns în aprilie 2026 la 10,7%, comparativ cu 4,9% în aceeași lună a anului trecut.
Față de luna martie, prețurile au crescut cu 0,84%, iar comparativ cu decembrie 2025, majorarea este de 3,1%. Cele mai mari presiuni vin din sectorul serviciilor, unde creșterea anuală a ajuns la 13,04%.
Datele INS indică scumpiri consistente în sectoare care afectează direct bugetele populației. Energia electrică s-a scumpit cu 54,18% comparativ cu aprilie 2025, iar categoria energie, gaze și încălzire centralizată înregistrează un avans anual de 33,07%.
Și carburanții au avut creșteri importante. Combustibilii sunt mai scumpi cu 15,65% față de anul trecut, cu majorări semnificative la motorină și benzină.
În zona alimentară, printre cele mai mari creșteri se numără:
La servicii, românii plătesc mai mult pentru apă, salubritate, servicii de igienă, reparații auto și restaurante. Noile date economice vin într-un moment politic tensionat, în care negocierile pentru formarea viitorului Executiv sunt în plină desfășurare.