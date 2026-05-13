Moarte suspectă în București. O femeie și-a pierdut viața în Capitală, după un incident petrecut marți după-amiază într-un imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de urgență și forțe de ordine.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, victima ar fi fost psiholog și ar avea 53 de ani.

Moarte suspectă în București. Când au fost alertați polițiștii

Incidentul a fost semnalat marți, în jurul orei 15:50, printr-un apel la numărul unic de urgență.

„Ieri, 12 mai 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 11 Poliție au fost fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 15.50, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de la un etaj superior al unui bloc, situat în .

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie în vârstă de 53 de ani.”, a anunțat Poliția Capitalei, potrivit .

Ce au constatat echipajele de intervenție

La adresa indicată a ajuns și un echipaj medical, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, femeia nu a mai putut fi salvată.

„De asemenea, în pofida eforturilor depuse pentru salvarea acesteia, un echipaj SMURD sosit la adresă a constatat decesul femeii.”

Zona a fost securizată imediat după intervenție, iar ancheta a fost preluată de structurile specializate.

Cine investighează cazul?

Poliția Capitalei a transmis că investigația este coordonată de Serviciul Omoruri, împreună cu procurorii.

„S-a procedat la asigurarea și delimitarea locului, cazul fiind preluat de către Serviciul Omoruri.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, anunță Poliția Capitalei.