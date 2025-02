Un l-a condamnat la șase ani de închisoare pe britanicul Robert Hendy-Freegard, devenit celebru datorită unui documentar difuzat de Netflix. Bărbatul a fost judecat pentru că a călcat, cu un autovehicul, doi jandarmi, în 2022.

Robert Hendy-Freegard a fost personajul principal al unui documentar difuzat de rețeaua de streaming care relatat despre trecutul său de escroc în Regatul Unit, după cum relatează AFP. Faptele pentru care britanicul a ajuns la pușcărie s-au petrecut în Vidaillat, un mic sat din departamentul Creuse în centrul Franţei.

Robert Hendy-Freegard se stabilise în această localitate din anul 2015 și deținea o crescătorie de câini din rasa Beagle alături de partenera sa de viaţă, Sandra Clifton. În ziua incidentului, jandarmii interveneau în baza unui mandat al prefecturii locale pentru evacuarea fermei de câini. Autoritățile considerau că această crescătorie este ilegală deoarece nu întrunea condițiile sanitare legale.

Acuzatul s-a apropiat de jandarmi, la volanul unei maşini, iar după o scurtă discuție, a demarat în trombă. Mașina a lovit un prim jandarm, iar apoi pe cel de-al doilea, care a fost proiectat pe o distanţă de mai mulţi metri. Cei doi au avut nevoie de 30 de zile, respectiv 15 zile de concediu medical.

„S-a repezit intenţionat spre ei (spre jandarmi – n. red.), hotărârea lui îţi dă fiori”, a declarat în timpul procesului procuroarea Alexandra Pethieu.

Ea a descris incidentul în care acuzatul a accidentat cei doi jandarmi drept „o scenă deconcertantă şi demnă de filmele «Mad Max»”. În acest context, a solicitat o pedeapsă cu șapte de ani închisoare pentru britanicul în vârstă de 53 de ani. De altfel, el a fost reținut imediat după eveniment și a rămas la închisoare pe tot parcurul procesului.

Apărându-se singur, fără avocat, acuzatul a declarat că în acea zi a intrat „în panică”. El a spus că nu l-a atins pe primul jandarm, iar despre cel de-al doilea a afirmat că s-a pus singur în pericol.

„Jandarmul a pus o mână pe sol, eu conduceam încet, apoi el a sărit pe maşină. Nu am vrut să rănesc pe nimeni. Regret că nu m-am oprit”, a declarat el în engleză, tradus apoi de un interpret.

Robert Hendy-Freegard a fost condamnat, în urmă cu zece ani, la închisoare pe viață în Regatul Unit al Marii Britanii. El a fost acuzat de răpire, înşelăciune şi furt. Robert Hendy-Freegard a pretins în faţa mai multor femei că era spion MI5, agenţia britanică de contrainformaţii şi securitate internă. A fost eliberat în 2009, după invalidarea condamnării pentru răpire ca urmare a hotărârii unei curţi de apel.

Robert Hendy-Freegard, care folosea şi numele de David Hendy, va fi anchetat şi în Belgia, unde a fost prins după o urmărire de opt zile.

Timp de mulţi ani, vecinii din Franţa au sesizat autoritățile cu privire la un cuplu ciudat care trezea suspiciuni. Francezii au relatat despre o femeie închisă în permanenţă în casă, care nu vorbea niciodată cu ei.

Cum autoritățile nu au dat curs sesizărilor, oamenii au întreprins propria anchetă. Iar în 2018 au descoperit că David Hendy era de fapt Robert Hendy-Freegard. Ei au fost șocați să descopere trecutul vecinului lor, în urma unor cercetări întreprinse pe internet.

IT’S TIME FOR STRANGE SPY FACTS! CON MEN AND HUSTLER EDITION!

Bartender and used car salesman Robert Hendy-Freegard of Nottinghamshire, UK posed as undercover MI5 operative to con victims by telling them they were hunted by the IRA. They handed over more than a million pounds

— SPIES&VESPERS (@SpiesVespers)