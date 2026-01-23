Pădurea din stațiunea Băile Felix a devenit scena unor tăieri masive, transformând un loc de relaxare într-un peisaj dezolant. În timp ce oamenii se tem că se taie copacii sănătoși, Direcția Silvică Bihor declară că zona necesită o curățare a arborilor bolnavi sau periculoși.

De ce se taie copacii

Conform Direcției Silvice Bihor și , operațiunea își propune ca aproximativ 670 de arbori să fie tăiați. Acest lucru înseamnă un volum de 235 metri cub de lemn. Autoritățile susțin că lucrarea este una necesară deoarece mulți copaci sunt uscați, bătrâni sau au fost afectați de furtuni. Deși pădurea din stațiunea Băile Felix poate părea sănătoasă la prima vedere, specialiștii afirmă că aceasta prezintă vârfuri uscate sau este invadată de dăunători. Din această cauză, autoritățile au luat decizia de a tăia anumiți copaci.

De ce este lumea îngrijorată pentru pădurea din stațiunea Băile Felix

Temerile principale ale oamenilor sunt legate de faptul că, pe lângă arborii care prezintă un pericol, printre ei s-ar afla și trunchiuri sănătoase. O echipă de jurnaliști a descoperit în teren cel puțin două trunchiuri prăbușite care nu păreau să fie marcate așa cum prevede legea. Așadar, se poate lua în considerare că verificările aferente nu au fost făcute corect, iar arborele, de fapt, să fi fost sănătos.

Ce spun inspectorii după controalele făcute

În urma mai multor sesizări, Garda Forestieră a oprit temporar lucrările pentru a verifica legalitatea acestor acțiuni. Primele verificări ale Direcției Silvice nu au specificat dacă există nereguli privind tăierea copacilor sănătoși.

Ce se va întâmpla cu pădurea din stațiunea Băile Felix

Firma care se ocupă de exploatare are obligația legală de a curăța întreaga suprafață afectată și de a aduna resturile de crengi și rumeguș care acoperă aleile turistice. Lemnul extras urmează să fie valorificat, iar o mare parte din el va fi vândut pentru lemne de foc. Chiar dacă autoritățile promit atenție sporită, localnicii rămân sceptici, potrivit