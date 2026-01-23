B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați

Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați

Flavia Codreanu
23 ian. 2026, 17:51
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Sursa Foto: ISU NEAMT
Cuprins
  1. De ce se taie copacii
  2. De ce este lumea îngrijorată pentru pădurea din stațiunea Băile Felix
  3. Ce spun inspectorii după controalele făcute
  4. Ce se va întâmpla cu pădurea din stațiunea Băile Felix

Pădurea din stațiunea Băile Felix a devenit scena unor tăieri masive, transformând un loc de relaxare într-un peisaj dezolant. În timp ce oamenii se tem că se taie copacii sănătoși, Direcția Silvică Bihor declară că zona necesită o curățare a arborilor bolnavi sau periculoși.

De ce se taie copacii

Conform Direcției Silvice  Bihor și Romsilva, operațiunea își propune ca aproximativ 670 de arbori să fie tăiați. Acest lucru  înseamnă un volum de 235 metri cub de lemn. Autoritățile susțin că lucrarea este una necesară deoarece mulți copaci sunt uscați, bătrâni sau au fost afectați de furtuni. Deși pădurea din stațiunea Băile Felix poate părea sănătoasă la prima vedere, specialiștii afirmă că aceasta prezintă vârfuri uscate sau este invadată de dăunători. Din această cauză, autoritățile au luat decizia de a tăia anumiți copaci.

De ce este lumea îngrijorată pentru pădurea din stațiunea Băile Felix

Temerile principale ale oamenilor sunt legate de faptul că, pe lângă arborii care prezintă un pericol, printre ei s-ar afla și trunchiuri sănătoase. O echipă de jurnaliști a descoperit în teren cel puțin două trunchiuri prăbușite care nu păreau să fie marcate așa cum prevede legea. Așadar, se poate lua în considerare că verificările aferente nu au fost făcute corect, iar arborele, de fapt, să fi fost sănătos.

Ce spun inspectorii după controalele făcute

În urma mai multor sesizări, Garda Forestieră a oprit temporar lucrările pentru a verifica legalitatea acestor acțiuni. Primele verificări ale Direcției Silvice nu au specificat dacă există nereguli privind tăierea copacilor sănătoși.

Ce se va întâmpla cu pădurea din stațiunea Băile Felix

Firma care se ocupă de exploatare are obligația legală de a curăța întreaga suprafață afectată și de a aduna resturile de crengi și rumeguș care acoperă aleile turistice. Lemnul extras urmează să fie valorificat, iar o mare parte din el va fi vândut pentru lemne de foc. Chiar dacă autoritățile promit atenție sporită, localnicii rămân sceptici, potrivit digi24

Tags:
Citește și...
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Eveniment
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Eveniment
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Eveniment
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Eveniment
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
Eveniment
Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
DENT ESTET: Cum arată viitorul reabilitărilor orale estetice cât mai naturale
Eveniment
DENT ESTET: Cum arată viitorul reabilitărilor orale estetice cât mai naturale
Minorii din Timiș, arestați preventiv după uciderea și incendierea băiatului de 15 ani. Ce au anunțat autoritățile
Eveniment
Minorii din Timiș, arestați preventiv după uciderea și incendierea băiatului de 15 ani. Ce au anunțat autoritățile
Dacă Nicușor Dan nu a vrut, sau mai analizează, cineva din România va merge la Consiliul pentru Pace. Dorin Cioabă, regele romilor, îi scrie lui Trump (VIDEO)
Eveniment
Dacă Nicușor Dan nu a vrut, sau mai analizează, cineva din România va merge la Consiliul pentru Pace. Dorin Cioabă, regele romilor, îi scrie lui Trump (VIDEO)
Hora Unirii, simbolul identității românești. Semnificația ascunsă a dansului din 24 ianuarie
Eveniment
Hora Unirii, simbolul identității românești. Semnificația ascunsă a dansului din 24 ianuarie
Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. Cum acționa gruparea și ce s-a descoperit în urma perchezițiilor
Eveniment
Români implicați într-o rețea de asasini la comandă. Cum acționa gruparea și ce s-a descoperit în urma perchezițiilor
Ultima oră
17:36 - Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe
17:20 - Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
17:13 - Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
17:13 - Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
17:01 - Ghid Engros pentru Ziua Îndrăgostiților și Ziua Femeii: Ce să stochezi și când
16:52 - Alegerea surprinzătoare a Ioanei Stan la nunta cu Radu Drăgușin. Cine este designerul român care i-a creat rochiile de mireasă
16:37 - Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
16:34 - Calendarul anului școlar 2026–2027, în dezbatere publică. Ce schimbări propune Ministerul Educației
16:13 - Se încing spiritele între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Replica dură a primarului general după criticile șefului PSD București
16:10 - DENT ESTET: Cum arată viitorul reabilitărilor orale estetice cât mai naturale