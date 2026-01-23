B1 Inregistrari!
Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”

Adrian Teampău
23 ian. 2026, 18:16
Foto: Hepta - Zuma Press / Joel Marklund
Cuprins
  1. Gianni Infantino se laudă cu o cerere record de bilete
  2. Cum vor fi împărțite biletele la Cupa Mondială
  3. Gianni Infantino l-a desemnat pe Trump să acorde trofeul

Gianni Infantino, președintele FIFA, a anunțat că a existat o cerere imensă de bilete pentru Cupa Mondială, din partea suporterilor din întreaga lume. Competiția se va desfășura în vară pe continentul american, în SUA, Canada și Mexic.

Gianni Infantino se laudă cu o cerere record de bilete

Președintele FIFA susține că a primit aproximativ jumătate de miliard de cereri pentru bilete la meciurile de fotbal programate în cadrul Cupei Mondiale. Gianni Infantino spune că cererea este de 10 ori mai mare decât biletele vândute în istoria de 100 de ani a competiției. El a făcut aceste declarații la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„În ultimele patru săptămâni, am primit 500 de milioane de cereri de bilete. Pentru 6,5-7 milioane de bilete. Este o cifră pe care nu am mai văzut-o până acum, nimic nu se apropie de ea, nici măcar de departe. Nu ştiu de câte ori am putea umple stadionul”, a anunțat șeful FIFA.

Potrivit spuselor sale, dacă ar fi putut acoperi toate cererile de bilete, s-ar umple stadioane pentru 1.000 de ani de Cupe Mondiale. În opinia sa, acest lucru demonstrează că există un entuziasm foarte mare pentru Cupa Mondială.

„Dacă ne gândim că, în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, s-au vândut 50 de milioane de bilete, iar acum sunt 500 de milioane de bilete solicitate, am putea umple stadioanele timp de 1.000 de ani de Cupe Mondiale. Acest lucru demonstrează pur şi simplu entuziasmul care există”, a mai spus Infantino.

Cum vor fi împărțite biletele la Cupa Mondială

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că toate cererile de bilete pe care le-a primit, 500 de milioane, vor fi puse într-o urnă și se va proceda la o tragere la sorți. În urma extragerii se vor stabili câștigătorii care vor primi biletele de acces pe stadioanele Cupei Mondiale.

„Desigur, aceste 500 de milioane de cereri de bilete vor fi grupate într-o mare, mare urnă, vom proceda la o tragere la sorţi, iar norocoşii câştigători vor avea acces la meciurile Cupei Mondiale, care vor fi, desigur, toate complete”, a mai spus Infantino.

Campionatul Mondial din 2026 va fi cea de-a 23-a ediție a celei mai importante competiții internaționale de fotbal, între țări. Turneul este programat să se desfășoare pe parcursul a mai bine de o lună, între 11 iunie și 19 iulie.

Meciurile vor fi găzduite, de 16 orașe din cele trei țări nord-americane organizatoare. Este vorba despre Statele Unite ale Americii, principala țară gazdă, Canada și Mexic. În premieră, la acest turneu vor participa 48 de echipe, în creștere față de 32, câte au fost înscrise până acum.

Gianni Infantino l-a desemnat pe Trump să acorde trofeul

Trofeul competiției va fi acordat, la sfârșitul finalei programate pe 19 iulie, de Donald Trump. Anunțul a fost făcut de președintele FIFA, Gianni Infantino, tot la Davos. El a vorbit despre ceremonia de premiere de după finala Cupei Mondiale 2026, notează vol.at. Ceremonia este programată să aibă loc la East Rutherford, în New Jersey.

În luna decembrie, Trump a primit din partea FIFA Premiul pentru Pace, distincție oferită în cadrul tragerii la sorți a Cupei Mondiale.

