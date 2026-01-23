Un incident grav petrecut vineri, în municipiul Gherla, a mobilizat forțe importante de intervenție, după ce doi copii au căzut în râul Someș. În timp ce un copil a fost salvat rapid de un adolescent, căutările pentru celălalt minor continuă.

Cum s-a produs incidentul de pe malul râului Someș

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei doi copii se aflau pe malul râului, unde se jucau pe un derdeluș improvizat, în apropierea apei. Într-un moment de neatenție, ambii minori au alunecat și au ajuns în râul Someș, fiind luați de curent.

a confirmat declanșarea unei ample misiuni de căutare-salvare, imediat după primirea apelului. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej, împreună cu scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca desfășoară o misiune de căutare-salvare a unui copil care ar fi căzut în Râul Someș.”

Ce forțe au fost mobilizate pentru operațiunea de salvare

Intervenția are loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla, unde au fost trimise mai multe echipaje specializate. La fața locului acționează pompieri, scafandri, polițiști și voluntari ai serviciului local pentru situații de urgență.

Conform informării ISU , „Intervenția are loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla, iar la fața locului au fost alocate o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu o barca de salvare, precum și un echipaj SMURD.” Căutările sunt desfășurate în condiții dificile, fiind coordonate de mai multe instituții, transmite Agerpres.

Cum a fost salvat copilul de 5 ani

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au oferit detalii suplimentare despre momentele critice care au urmat căderii copiilor în apă. „Din primele informații, doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă.”

Un alt copil, în vârstă de 9 ani, a observat incidentul și a reacționat rapid, alergând spre primele locuințe din zonă pentru a cere ajutor. „Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuințe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni. Astfel, un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din pe minorul de 5 ani”, a informat IPJ Cluj.

Copilul salvat a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate. Între timp, echipele de intervenție continuă căutările pentru copilul de 4 ani, folosind scafandri și o barcă de salvare.