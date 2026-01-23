B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)

Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
23 ian. 2026, 18:21
Incident dramatic pe malul Someșului. Doi copii au căzut în apa înghețată. Cum se desfășoară misiunea de salvare (FOTO, VIDEO)
sursa foro: ISU Cluj
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul de pe malul râului Someș
  2. Ce forțe au fost mobilizate pentru operațiunea de salvare
  3. Cum a fost salvat copilul de 5 ani

Un incident grav petrecut vineri, în municipiul Gherla, a mobilizat forțe importante de intervenție, după ce doi copii au căzut în râul Someș. În timp ce un copil a fost salvat rapid de un adolescent, căutările pentru celălalt minor continuă.

Cum s-a produs incidentul de pe malul râului Someș

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei doi copii se aflau pe malul râului, unde se jucau pe un derdeluș improvizat, în apropierea apei. Într-un moment de neatenție, ambii minori au alunecat și au ajuns în râul Someș, fiind luați de curent.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a confirmat declanșarea unei ample misiuni de căutare-salvare, imediat după primirea apelului. „Pompierii din cadrul Detașamentului Dej, împreună cu scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca desfășoară o misiune de căutare-salvare a unui copil care ar fi căzut în Râul Someș.”

Ce forțe au fost mobilizate pentru operațiunea de salvare

Intervenția are loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla, unde au fost trimise mai multe echipaje specializate. La fața locului acționează pompieri, scafandri, polițiști și voluntari ai serviciului local pentru situații de urgență.

Conform informării ISU Cluj, „Intervenția are loc în zona străzii Pescarilor din municipiul Gherla, iar la fața locului au fost alocate o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu o barca de salvare, precum și un echipaj SMURD.” Căutările sunt desfășurate în condiții dificile, fiind coordonate de mai multe instituții, transmite Agerpres.

sursa foto: ISU Cluj

Cum a fost salvat copilul de 5 ani

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au oferit detalii suplimentare despre momentele critice care au urmat căderii copiilor în apă. „Din primele informații, doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă.”

sursa foto: IPJ Cluj

Un alt copil, în vârstă de 9 ani, a observat incidentul și a reacționat rapid, alergând spre primele locuințe din zonă pentru a cere ajutor. „Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuințe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni. Astfel, un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani”, a informat IPJ Cluj.

Copilul salvat a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate. Între timp, echipele de intervenție continuă căutările pentru copilul de 4 ani, folosind scafandri și o barcă de salvare.

Tags:
Citește și...
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Eveniment
Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Eveniment
Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Eveniment
Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Eveniment
Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Eveniment
Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Eveniment
Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Eveniment
Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Eveniment
Lumina, textura și forma: elementele care transformă dormitorul în spațiu coerent
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Eveniment
Dosarul exploziei din Rahova. Parchetul extinde urmărirea penală față de distribuitorul de energie electrică
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Eveniment
Newsweek: Ce impozit îți ia statul dacă ai salariu între 4.100 și 9.200 de lei? Cât dai la pensii și la sănătate?
Ultima oră
20:13 - Gara cu o vechime de peste 140 de ani: Cine este inginerul care a proiectat-o
20:00 - Justiția se cutremură din nou. Un membru CSM dezvăluie cum este acaparată puterea de șefii Curților de Apel
19:49 - Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
19:29 - Comoară în sertarul românilor. Ce telefon a ajuns să coste o mică avere în 2026
19:12 - Regele Cioabă vrea să stea la masa lui Trump. Liderul romilor, dispus să dea un miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace
19:04 - Rețea de cămătărie și trafic de persoane destructurată de procurori. Cum ajungeau victimele grupării să muncească în Ungaria
18:51 - Bani de la stat pentru românii aflați în dificultate! Cine sunt beneficiarii ajutoarelor de urgență în 2026
18:16 - Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”
17:51 - Pădurea din stațiunea Băile Felix pusă la pământ. Sute de arbori tăiați
17:36 - Obligații noi pentru dezvoltatorii imobiliari. Ce informații vor trebui să prezinte cumpărătorilor de locuințe