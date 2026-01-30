Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des

Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singurul mijloc legal de plată în Republica Bulgaria, a reamintit Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC).

Dacă aveți această monedă acasă nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des

De la acea dată, levul bulgar va fi retras din circulație și nu va mai fi acceptat pentru plata bunurilor, serviciilor sau obligațiilor financiare. Consumatorii vor fi obligați să plătească exclusiv în euro, iar comercianții vor trebui să accepte plăți și să dea restul numai în noua monedă.

Opțiunea de a plăti în ambele monede expiră la 31 ianuarie 2026.

