B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des

Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 15:56
Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
Sursă Foto: Freepik.com

Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singurul mijloc legal de plată în Republica Bulgaria, a reamintit Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC).

Dacă aveți această monedă acasă nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des

De la acea dată, levul bulgar va fi retras din circulație și nu va mai fi acceptat pentru plata bunurilor, serviciilor sau obligațiilor financiare. Consumatorii vor fi obligați să plătească exclusiv în euro, iar comercianții vor trebui să accepte plăți și să dea restul numai în noua monedă.

Opțiunea de a plăti în ambele monede expiră la 31 ianuarie 2026.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
Eveniment
Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
Eveniment
Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
Eveniment
Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună
Eveniment
Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună
Studiu: bullyingul începe din grădiniță. Izolarea de la jocuri și excluderea socială, cele mai frecvente forme întâlnite la preșcolari
Eveniment
Studiu: bullyingul începe din grădiniță. Izolarea de la jocuri și excluderea socială, cele mai frecvente forme întâlnite la preșcolari
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Externe
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Guvernul acordă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate în câteva zone. Vești bune pentru acești români
Eveniment
Guvernul acordă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate în câteva zone. Vești bune pentru acești români
Surse: Băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, luat de lângă familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi. Unde s-ar afla acum minorul
Eveniment
Surse: Băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde, luat de lângă familie. Părinții au fost decăzuți din drepturi. Unde s-ar afla acum minorul
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
Eveniment
Trucul simplu care îți scapă frigiderul de mirosurile neplăcute. Iată ce ar trebui să nu mai arunci din bucătărie
Bărbat rănit în timpul unei partide de vânătoare în Buzău. Cum au acționat salvatorii pentru a-l transporta la spital
Eveniment
Bărbat rănit în timpul unei partide de vânătoare în Buzău. Cum au acționat salvatorii pentru a-l transporta la spital
Ultima oră
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:25 - Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
14:58 - Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună
14:55 - Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
14:54 - Studiu: bullyingul începe din grădiniță. Izolarea de la jocuri și excluderea socială, cele mai frecvente forme întâlnite la preșcolari