(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz

Novak Djokovic, în vârstă de 39 de ani, s-a calificat pentru a unsprezecea oară în finala Openului Australian. Sârbul a avut nevoie de cinci seturi și patru ore să treacă de italianul Jannik Sinner.
Nole a stricat socotelile finalei așteptate între primii doi jucători ai clasamentului mondial și l-a depășit, grație unei prestații istorice, pe numărul 2 ATP, Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, într-o semifinală întinsă pe durata a patru ore și nouă minute de joc.
Italianul Sinner a început fulminant și s-a desprins repede la 3-0, cedând numai 3 puncte în primele 3 game-uri. Novak a intrat apoi în meci, dar nu a putut recupera break-ul și primul act a ajuns în dreptul lui Sinner.
Djokovic și-a ridicat nivelul în setul secund și a reușit primul său break, pe care apoi l-a fructificat revenind de la 0-40, iar ulterior și-a menținut avantajul și a restabilit egalitatea la general. A fost primul set câștigat de Nole contra lui Sinner după 4 meciuri pierdute la rând în fața italianului.
În setul al 3-lea s-a mers cu serviciul până la 4-4, dar Sinner a câștigat apoi două game-uri la rând și s-a apropiat la un singur set de victorie.
Djokovic nu a renunțat la luptă și a început perfect setul al 4-lea, cu un break pe care l-a confirmat cu un game impecabil la serviciu. Sinner a rămas aproape, dar nu a reușit să câștige contra serviciului, deși a avut destule șanse în game-urile de retur, astfel că s-a intrat în decisiv.
În setul 5, Sinner a ratat mingi de break legate în primele două game-uri în care a fost la retur, dar Nole a rezistat eroic și și-a ținut serviciul. Scăpat cu bine din acele situații dificile, sârbul a făcut break în game-ul 7 și apoi a reușit să rămâne în față, impunându-se în cele din urmă cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, după 4 ore și 12 minute de joc.