(VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz

Novak Djokovic, în vârstă de 39 de ani, s-a calificat pentru a unsprezecea oară în finala Openului Australian. Sârbul a avut nevoie de cinci seturi și patru ore să treacă de italianul Jannik Sinner.

Calificare pentru istorie a lui Djokovic în finala Australian Open

Nole a stricat socotelile finalei așteptate între primii doi jucători ai clasamentului mondial și l-a depășit, grație unei prestații istorice, pe numărul 2 ATP, Jannik Sinner, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, într-o semifinală întinsă pe durata a patru ore și nouă minute de joc.

Italianul Sinner a început fulminant și s-a desprins repede la 3-0, cedând numai 3 puncte în primele 3 game-uri. Novak a intrat apoi în meci, dar nu a putut recupera break-ul și primul act a ajuns în dreptul lui Sinner.

Djokovic și-a ridicat nivelul în setul secund și a reușit primul său break, pe care apoi l-a fructificat revenind de la 0-40, iar ulterior și-a menținut avantajul și a restabilit egalitatea la general. A fost primul set câștigat de Nole contra lui Sinner după 4 meciuri pierdute la rând în fața italianului.

În setul al 3-lea s-a mers cu serviciul până la 4-4, dar Sinner a câștigat apoi două game-uri la rând și s-a apropiat la un singur set de victorie.

nu a renunțat la luptă și a început perfect setul al 4-lea, cu un break pe care l-a confirmat cu un game impecabil la serviciu. Sinner a rămas aproape, dar nu a reușit să câștige contra serviciului, deși a avut destule șanse în game-urile de retur, astfel că s-a intrat în decisiv.

În setul 5, Sinner a ratat mingi de break legate în primele două game-uri în care a fost la retur, dar Nole a rezistat eroic și și-a ținut serviciul. Scăpat cu bine din acele situații dificile, sârbul a făcut break în game-ul 7 și apoi a reușit să rămâne în față, impunându-se în cele din urmă cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, după 4 ore și 12 minute de joc.

Finală între Djokovic și Alcaraz

În finala programată duminică, 1 februarie, de la ora 10:30, Novak Djokovic va primi replica spaniolului , care a câștigat în detrimentul numărului 3 mondial, Alexander Zverev, cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian.

Djokovic, care nu mai câștigase împotriva lui Sinner din toamna anului 2023, va reveni într-o finală de Grand Slam pentru prima dată, de la Wimbledon 2024, Nole și-a acordat încă o șansă de a deveni singurul om din istorie care poate avea în palmares 25 de titluri majore.

De cealaltă parte, Carlos Alcaraz (22 de ani și 258 de zile), dacă va câștiga finala cu Djokovic, va deveni cel mai tânăr jucător care va câștiga toate cele patru turnee de Grand Slam.